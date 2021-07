Izredne razmere v Tokiu!

Japonski mediji poročajo, da bo japonska vlada za čas olimpijskih iger v Tokiu razglasila izredne razmere. To pomeni, da bodo igre potekale za zaprtimi vrati, brez prisotnosti gledalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izredne razmere, kar je manj striktno kot popolno zaprtje, naj bi bile v veljavi do 22. avgusta, poroča več japonskih medijev. Razlog je povišano število primerov okužb z novim koronavirusom v tednih pred začetkom olimpijskih iger.



»Vlada se je odločila, da bo za Tokio razglasila četrto stopnjo izrednih razmer,« je AFP prenaša poročanje japonske radiotelevizije NHK. Dodali so, da se bodo ministri s strokovnjaki glede tega posvetovali v četrtek, ko bodo sprejeli končno odločitev. Zaradi strahu pred koronavirusom so prireditelji tudi že odpovedali javno popotovanje olimpijske plamenice po ulicah Tokia. Tiskovna agencija Kyodo poroča, da bodo igre skoraj gotovo potekale za zaprtimi vrati. Zaradi pandemije so bile igre iz leta 2020 prestavljene na letos, potekale pa bodo pod strogimi higienskimi ukrepi.



Izbruh covida-19 na Japonskem ni bil tako močan kot v nekaterih državah, a strokovnjaki pravijo, da bi do novega vala lahko prišlo ravno na začetku iger. Proti virusu je sicer cepljenih približno 15 odstotkov prebivalcev. V Tokiu, kjer se bodo igre z otvoritveno slovesnostjo pričele 23. julija, sicer že nekaj tednov prihajajo prvi športniki, še več pa jih bo v deželo vzhajajočega sonca odpotovalo v prihodnjih dneh. Jutri naj bi Tokio obiskal tudi Thomas Bach, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki bo prve tri dni preživel v samoizolaciji.

