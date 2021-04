Jadralki Tina in Veronika: Naslednja postaja že Tokio

Na prvenstvu bo tekmovalo 18 ženskih posadk

Tina Mrak in Veronika Macarol sta dobro razpoloženi. FOTO: Uroš Kekuš Kleva



Nazadnje naslov v roke Špank

Slovenski jadralkiinse bosta od nedelje7. maja merili na evropskem prvenstvu v razredu 470 v Vilamouri, kar bo zanju popravni izpit po svetovnem prvenstvu, ki je bilo marca prav tako v tem portugalskem kraju. Tedaj se nista uvrstili v regato za medalje, bili sta na 15. mestu.»To je najina. Pričakovanja ostajajo ista, kot so bila za SP. Res si želiva dober rezultat, zelo si želiva spet stopiti na stopničke in odjadrati na vrhunski ravni, dain s potrditvijo, da kljub zadnje čase slabim rezultatom še vedno sodiva v sam vrh in se maksimalno pripraviva na OI,« je povedala krmarka Mrakova.V Vilamouri sta že nekaj časa. ». Pogoji so že od začetka res zelo dobri, veter vsak dan piha z morja, ima več kot 20 vozlov hitrosti in ustvari lep velik val. Občutki so res zelo dobri, tako da morava zdaj to samo še prenesti na EP. Zadnje dni smo imeli tukaj tudi neformalno regatico, ki so jo organizirali trenerji, trajala je tri dni, kar sva izkoristili za ogrevanje pred prvenstvom,« je dodala Mrakova.Nastopili bostanemškega proizvajalca, ki je sodobnejša verzija tiste, s katero sta jadrali na prejšnjih OI v Riu de Janeiru 2016, ob splovitvi pred domačim jadralnim klubom Pirat v Portorožu sta jo krstili z imenom Šavrinka.»Odločili sva se, da se čim prej odpraviva na Portugalsko, da vidiva, ali sva z novo opremo hitri. Tukaj so že vse najboljše posadke, vsak dan treniramo z najboljšo konkurenco. Doma sva bili v zalivu večinoma sami, tako da je bilo za naju zelo pomembno, da sva se odpravili sem čim prej. Z najino novo jadrnico sva zelo zadovoljni, tudi sedaj na treningih se je izkazalo, da sva hitri, tako da bo na EP vse odvisno od naju,« je pojasnila flokistka Macarolova. V odprti konkurenci EP bo nastopilotudi iz ZDA, Brazilije, Argentine in Avstralije, za odličja se bodo merili tudi jadralci in mešane posadke.Na SP sta 13. marca naslov svetovnih prvakinj osvojili Špankiin. Na prejšnjem EP maja 2019 v San Remu sta zmagali Francozinjiin, drugi sta bili Britankiin(13 točki). Krmarka Millsova je olimpijska zmagovalka, ki pa za razliko od OI v Riu de Janeiru sedaj nastopa z drugo flokistko, z McIntyrejevo. V San Remu sta Mrakova in Macarolova branili evropski naslov, vendar nastop končali brez regate za medalje na skupnem 17. mestu.