Janja Garnbret in Luka Potočar ob koncu leta na vrhu jakostnih lestvic

Tako Janja Garnbret kot Luka Potočar sta sezono končala kot prvaka letošnjega svetovnega pokala, obema je pripadla zmaga v skupni razvrstitvi v težavnosti svetovnega pokala ter prvo mesto na svetovnih jakostnih lestvicah v težavnostnem plezanju. Potočar je prvič postal zmagovalec seštevka svetovnega pokala, za Garnbret pa je že deseti osvojeni seštevek, peti v seštevku težavnosti. Slovenska ekipa je navdušila tudi na vrhuncu sezone, avgustovskem evropskem prvenstvu v Münchnu, na katerem je Janja Garnbret osvojila kar tri naslove evropske prvakinje, v balvanih, težavnosti in olimpijski kombinaciji balvani-težavnost.

Mia Krampl je v Münchnu v olimpijski kombinirani disciplini balvani-težavnost postala evropska podprvakinja in je zaostala zgolj za svojo rojakinjo. Kolajno je osvojil tudi Potočar, in sicer srebrnega sijaja v težavnosti. Slovenska ženska ekipa je sezono svetovnega pokala v težavnosti končala na prepričljivo prvem mestu v pokalu narodov, znova po zaslugi olimpijske prvakinje iz Tokia Janje Garnbret, ki je bila na vseh sedmih tekmah na stopničkah, petkrat je zmagala, dvakrat je bila druga. V prvi deseterici sta sezono končali tudi Mia Krampl in Vita Lukan na sedmem in devetem mestu.

V skupnem seštevku pokala narodov v ženski in moški konkurenci v težavnosti pa je Slovenija na drugem mestu, boljša je bila zgolj Japonska. Z odličnimi dosežki so si slovenski plezalci pripravili zelo dobro izhodišče za naslednjo sezono z vrhuncem na svetovnem prvenstvu avgusta 2023 v Bernu v Švici, kjer bodo delili prve vozovnice za olimpijske igre leta 2024 v Parizu. Slovenci se bodo potegovali za zapolnitev dveh ženskih in dveh moških olimpijskih kvot. Lani avgusta v Tokiu sta slovenske barve na olimpijski sceni predstavljali Garnbret in Krampl. Garnbret se je na olimpijsko premiero športnega plezanja uvrstila neposredno, Krampl prek dodatnih kvalifikacij. Garnbret je na Japonskem postala prva olimpijska prvakinja v tem športu, Krampl je v kvalifikacijah Tokia osvojila 18. mesto med 20 nastopajočimi.

Potočar je postal tretji Slovenec med moškimi z naslovom skupnega zmagovalca, leta 2016 je to uspelo Domnu Škoficu v težavnosti, leta 2018 pa Jerneju Kruderju v balvanih. Za Potočarjem, ki je nase v težavnosti opozoril lani z drugim mestom na domači tekmi v Kranju in s srebrom na svetovnem prvenstvu v Moskvi, je najboljša sezona v karieri. Po evropskem prvenstvu v Münchnu, kjer je postal evropski podprvak v težavnosti, je na domačem svetovnem pokalu v Kopru dosegel krstno zmago na tekmah najvišje ravni, v Edinburghu pa je bil znova na stopničkah z drugim mestom.

Izpolnjenemu največjemu cilju sezone dodala še piko na i

Tudi za Janjo Garnbret je nova sezona presežkov. Njen najslabši izid v letu 2022 na tekmah, na katerih je nastopila in tekmovala, je bilo drugo mesto. Osrednji cilj je bilo evropsko prvenstvo. S tega zlate kolajne v posamični disciplini še ni imela.

»Sem izjemno vesela, da mi je uspelo letos dodati še eno skupno zmago v težavnosti. Evropsko prvenstvo je bil moj največji cilj sezone. To, da sem osvojila še skupni seštevek svetovnega pokala v težavnosti, pa je samo še pika na i,« je po koncu tekmovalne sezone za STA povedala Janja Garnbret.

Olimpijska kombinacija balvanov in težavnosti je na evropskem prvenstvu v športnem plezanju v Münchnu doživela premiero na velikih tekmovanjih. Za Slovence se je preizkus razpletel uspešno. Prva evropska prvakinja v tej novi olimpijski disciplini Garnbret je prepričana, da je sistem boljši od tistega, ki so ga imeli na olimpijskih igrah v Tokiu. Pred tekmovanjem je bilo največ pomislekov o sistemu točkovanja. Triindvajsetletna Korošica je lani v Tokiu postala prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju v kombinaciji treh disciplin hitrosti, balvanov in težavnosti na podlagi najboljšega zmnožka treh krogov finala. Na Königsplatzu v Münchnu pa je bilo v finalu kombinacije, v kateri se je v vsaki od konkurenc merila osmerica, na voljo skupaj 200 točk, 100 v balvanih in 100 v težavnosti.

Vsak od štirih balvanskih vrhov, osvojen v prvem poskusu, je štel 25 točk, osvojeni vrh težavnostne smeri pa je sam prinesel 100 točk. Garnbret je le desetinka točke ločila od popolnega izkupička (199,9), Mia Krampl je na drugem mestu srebro osvojila z izkupičkom 180,9 točke.

»Načeloma je boljše od sistema v Tokiu. Torej treniramo disciplini, ki jih že tako ali tako ves čas vadimo, torej hitrosti ni več zraven in je samostojna olimpijska disciplina. Sistem točkovanja se mi zdi zelo dober, je pa bila postavitev smeri v težavnosti prelahka, balvani pa so bili itak lažji kot sicer. Vse skupaj bi moralo biti težje, da bi se res videla ta razlika,« je ocenila Garnbret.

»Težavnostno smer si tako ali tako moral splezati do vrha, na balvanih pa si moral na vsaj treh od štirih osvojiti vrh v prvem poskusu. Rada bi videla, kakšna bi bila tekma v kombinaciji na težjih balvanih in težji težavnostni smeri. Ampak drugače mislim, da je sistem dober,« je po EP ocenila Garnbret.

Luka Potočar je v moškem finalu zasedel končno peto mesto. Vita Lukan pa je kot deveta v razvrstitvi po posamičnih tekmah v balvanih in težavnosti za eno mesto zgrešila osmerico, kar je zelo dober obet 19 mesecev pred olimpijskimi igrami v Parizu.