Janja Garnbret osvojila tri balvane za finale

Najuspešnejša športna plezalka Janja Garnbret se je uvrstila v današnji finale discipline balvani na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala na Kitajskem (Keqiao). Štirje polfinalni balvani so predstavljali precejšen izziv za tekmovalke, težave je imela tudi Garnbretova, ki pa je bila vseeno dovolj zanesljiva za finale.

Petindvajsetletna Korošica je bila zelo zanesljiva v kvalifikacijah, s preplezanimi vsemi petimi balvani do vrha v prvem poskusu si je prvo mesto delila s še dvema tekmovalkama. V kvalifikacijah tako kot Garnbretova nista delali napak japonska tekmovalka Miho Nonaka in Avstralka Oceania Mackenzie.

Po polfinalu pa je na vrhu razpredelnice z najboljšim dosežkom treh osvojenih smeri od štirih ostala le še Garnbretova, tako Mackenzie kot Nonaka se nista prebili v finale z začetkom ob 12. uri.

Polfinalne smeri so bile zahtevnejše. Vse tekmovalke so delale napake, za večino je bil že podvig osvojiti vsaj en vrh od štirih.

Druga slovenska polfinalistka Mia Krampl je ostala na repu dvajseterice z ničlo, potem ko ni osvojila niti enega od štirih bonusov, torej oprimkov, ki označujejo sredino smeri.

Garnbretova, ki si je že lani zagotovila olimpijsko vozovnico za Pariz, je za prvi balvan potrebovala pet poskusov. Pri drugem je v prvo prišla do bonusa, a vrha ni osvojila. Zato pa je ključno razliko v primerjavi s tekmicami naredila v tretjem in četrtem balvanu, pri obeh je enkrat šla v smer ter rešila oba problema v prvo za najboljši dosežek polfinala.

Trije balvanski vrhovi so bili daleč najboljši dosežek polfinala. Devetnajstletna Francozinja Zelia Avezou in 20-letna Japonka Anon Matsufuji sta zmogli vsaka po dva balvana.

Moški so v ponedeljek zaradi dežja ostali brez kvalifikacij. Vsi tekmovalci bodo v sredo nastopili v polfinalu, 20 pa se jih bo nato merilo v finalu. Na Kitajskem so štirje Slovenci, Anže Peharc, Luka Potočar, Zan Lovenjak Sudar in Martin Bergant.