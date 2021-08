Janja Garnbret v Kranju prvič po zlatem Tokiu

Zaradi zlate Korošice bo za svetovni pokal v Kranju veliko zanimanje. FOTO: Jože Suhadolnik

Vse kolajne za olimpijsko

Dvorana Zlato polje v Kranju bo 3. in 4. septembra prizorišče prve poolimpijske tekme svetovnega pokala v športnem plezanju. V Kranju na tekmi v težavnosti ne bo manjkala, zvezdnica vertikale, ki je 6. avgusta v Tokiu osvojila prvo olimpijsko zlato kolajno v kombinaciji na olimpijski premieri športnega plezanja. Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je pred dvema letoma zaradi neustrezne dvorane in stene kranjskim organizatorjem odvzela licenco za prirejanje tekmovanja. Planinska zveza Slovenije je nameravala tekmovanje izpeljati v Ljubljani, za kar je tudi dobila dovoljenje mednarodne zveze. Tekma svetovnega pokala v športnem plezanju je nato lani odpadla zaradi omejitev, povezanih s pandemijo novega koronavirusa.Omejitve, ki ne dovoljujejo polne navijaške zasedenosti na tribunah, so povzročile novo spremembo. Ljubljanska tekma bi z omejenim številom navijačev predstavljala prevelik finančni zalogaj, saj ne bi mogli poplačati najema dvorane Stožice. Domače tekmovanje bo tako znova na tradicionalnem prizorišču, s čimer so se strinjali tudi v krovni federaciji.Nosilka zlata Garnbretova bo nedvomno najbolj vidna tekmovalka karavane, ki se bo preizkusila v Kranju. Na domači sceni pa bodo nastopili tudi, olimpijkain. Med moškimi bodo po oprimkih na kranjski steni segaliinGarnbretova se na zadnji tekmi v Kranju pred dvema letoma ni prebila v finale, tekmovanje je končala v polfinalu na zanjo skromnem 13. mestu. Je pa res, da je bila kranjska tekma na sporedu po fantastičnem svetovnem prvenstvu, na katerem je Korošica osvojila tri naslove svetovne prvakinje. V Kranju je doslej nanizala štiri uvrstitve na zmagovalni oder, najvišje je posegla leta 2017, ko se je vpisala med slovenske zmagovalce Kranja, med katerimi so tudi, takrat šeinKranjska tekma bo priprava na svetovno prvenstvo, ki bo od 16. do 21. septembra v Moskvi, na katerem pa naslovov svetovne prvakinje v težavnostnem in balvanskem plezanju najuspešnejša slovenska športna plezalka ne bo branila. »Imam namen tekmovati še v Kranju. Svetovno prvenstvo pa bom po vsej verjetnosti izpustila. Ker se mi zdi, da sem dala dušo, srce in celo glavo ... Dve leti sem trenirala za olimpijske igre, za tisti en trenutek, da bi zdaj še enkrat morala čez vse to, se spraviti v to fazo ... Potrebujem glavo in telo, da se spočijeta, ker imam še velike načrte do olimpijskih iger v Parizu. Potrebujem malce premora,« pravi Garnbretova.»Sploh še nisem imela časa za premislek o tem, kaj se je dejansko zgodilo v Tokiu, a mislim, da počasi dojemam, da je to res. Medalja je lepša, kot vse druge. Čeprav moram reči, da so me vse prejšnje kolajne pripeljale do te. Dve leti sem morala trdo trenirati samo za to odličje, vse sem naredila, vse sem podredila temu, da bom prišla z olimpijskih iger z zlato kolajno. Ni bilo lahko, namreč koliko sem morala psihično dati iz sebe, da sem prišla do tega, in zato je še toliko slajša,« je še enkrat podoživela zgodovinski dosežek: »Ko pogledam medaljo, si rečem, da se je vse to izplačalo, dala bi vse kolajne dejansko za to eno.«