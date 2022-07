Janja Garnbret pred EP do zmage še v Briançonu

V finalu je Janja Garnbret dosegla višino 42+ in za oprimek ugnala Korejko Seo Chaehyun, tretja je bila Američanka Natalie Grossman. Japonka Tani Nacuki, ki je bila najboljša v polfinalu, je zasedla peto mesto, druga Slovenka Vita Lukan, nosilka kolajne z zadnjih mladinskih olimpijskih iger, pa je bila sedma.

Moško tekmo je dobil Američan Jesse Grupper, ki se je ob slovenskem plezalcu Luki Potočarju v polfinalu edini povzpel do vrha. Potočar v finalu žal ni imel svojega dne in je tekmovanje kot osmi, tako kot Lukanova, končal že po 18 oprimku.

»Z današnjim plezanjem v finalu sem res zadovoljna. Plezala sem brez pritiska in živčnosti. Res, samo plezala sem in to se je pokazalo na smeri. Izkazalo se je tudi, da je bilo plezanje lažje, kot je to kazalo na ogledu,« je po četrti letošnji zaporedni zmagi, sicer pa že 36. v karieri in 22. v težavnosti, za STA povedala slovenska junakinja lanskih olimpijskih iger v Tokiu.

Triindvajsetletna Korošica je dodala, da je bil finalni nastop celo lažji kot v kvalifikacijah in polfinalu.

»Pravega razloga ni, a na koncu je bilo res tako,« je priznala. Sicer pa je plezanje šport, kjer lahko posamezen oprimek, gib ali pa le majhen delček smeri ustreza bistveno bolj ali manj kot tekmecu.

Glava, zbranost in odločnost

»Ob vsem tem pa je pomembna še glava, zbranost in odločnost, saj vsakega lahko kaj vrže tudi iz tira. Danes sem bila res povsem neobremenjena,«je še povedala današnja zmagovalka, dodatno zadovoljna z uspehom v Briançonu.

Prav na tem prizorišču je v kronskem obdobju leta 2020 namreč doživela zadnji poraz v tej disciplini, ko jo je v napeti tekmi dveh izenačenih športnic, ki sta dosegli vrh smeri, ugnala tokrat šestouvrščena Italijanka Laura Rogora.

»Luka Potočar in Vita Lukan sta vse do finala svoje delo opravila odlično. V odločilnem delu pa na prvem težjem gibu nista tvegala. Plezanje sta želela imeti preveč pod kontrolo, nato pa ta reševala položaj. Morda jima je zmanjkal kanček odločnosti, pa tudi sreče,« pa je o preostalih dveh slovenskih finalistih dodal selektor Gorazd Hren.

Izkupiček bi bil na koncu lahko še boljši. Za las je finale zgrešila Lučka Rakovec, ki je polfinalni nastop končala na devetem mestu, Mia Krampl, ki je bila v kvalifikacijah druga najboljša Slovenka, je končala na 13. mestu. Sara Čopar je bila 21. V kvalifikacijah pa so obstale Lana Skušek, Lucija Tarkuš in Tjaša Slemenšek.

V moški konkurenci je poleg Potočarja v polfinalu od Slovencev nastopil Domen Škofic in osvojil 17. mesto. Vsi ostali slovenski plezalci, Zan Lovenjak Sudar, Milan Preskar, Gregor Vezonik, Martin Bergant in Matic Kotar, so obstali že v kvalifikacijah.

Za Garnbretovo je bila sobotna tekma v Franciji tudi uspešna generalka pred evropskim prvenstvom čez tri tedne v Münchnu, svetovni pokal pa se bo po krajšem premoru v začetku septembra nadaljeval v Kopru.

»Štiri zmage na štirih tekmah. Forma je pred EP točno tam kot mora biti. Te štiri zmage so odlična popotnica,« je za STA nove uspehe vnaprej napovedala 23-letna Garnbretova.

Proti Münchnu se je ozrl tudi selektor Hren, ki še ni povsem dokončno določil potnikov za Bavarsko: »Janja Garnbret je seveda 'top'. Zelo dobro pripravljena sta tudi Luka in Vita, a tudi ostale punce se dvigujejo, zato gremo v Nemčijo optimistični. Seveda smo na EP omejeni s kvotami in čakajo nas še zaključni treningi, kjer bomo skušali še kaj dodati, tudi v kombinaciji.«