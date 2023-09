Janja, Mia, Vita in Luka v finalu Kopra

V Kopru so znani vsi udeleženci in udeleženke finala tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Med najboljšo osmerico bodo v soboto zvečer na koprski plezalni lepotici, zunanji plezalni steni pri dvorani Bonifika, tekmovali tudi štirje Slovenci Janja Garnbret, Vita Lukan in Mia Krampl v ženski in Luka Potočar v moški konkurenci.

Garnbret je šla zadnja v steno in ni razočarala navijačev, ki so jo prišli spodbujat kljub poznim večernim uram. V kvalifikacijah je kot edina med ženskami zmogla do vrha obeh smeri. V polfinalu se je zavihtela do višine 35+, kar je zadoščalo za prevzem vodstva in zanesljivo uvrstitev v finale, v katerem bo lovila rekordno 41. zmago v svetovnem pokalu.

Presenetljiva zmagovalka tekme svetovnega pokala v Brianconu Vita Lukan je pred tem poskrbela za navdušenje domačih navijačev. Deveta po kvalifikacijah je vodstvo v polfinalu prevzela z višino 33. V finale se je zavihtela s petim dosežkom.

Dober nastop Sare Čopar

Mia Krampl, petouvrščena po kvalifikacijah, si je zagotovila novo uvrstitev v finale s sedmim dosežkom. Padla je na višini 31+, ki je bila usodna tudi za druge polfinalistke.

V nocojšnjem polfinalu, ki si ga je v toplem in jasnem poletnem vremenu ogledalo približno 2000 ljubiteljev tega športa, se je odlično odrezala 18-letna Sara Čopar, 24. po kvalifikacijah. Laščanka, ki je navdušila na nedavnem mladinskem svetovnem prvenstvu, je v polfinalu dosegla višino 31+ in kar nekaj časa vztrajala na mestu vodilne. Čopar je tekmo končala na desetem mestu.

Lučka Rakovec (višina 27) je bila 19., Lana Skušek (višina 25) 22., debitantka v svetovnem pokalu Rosa Rekar (višina 24+) 25.

Potočar bo branil zmago

V moški konkurenci so v polfinalu plezali trije predstavniki domače vrste. Luka Potočar, lanski zmagovalec tekme v Kopru, se je v polfinale prebil z 21. dosežkom. Kar nekaj časa je trepetal, a se nazadnje z višino 27 le uvrstil v finale s sedmim dosežkom. Najboljši v polfinalu je bil Japonec Sorato Anraku (45).

Druga dva slovenska polfinalista Martin Bergant (višina 17) in Lovro Črep (16+) sta končala na 21. oziroma 25. mestu.

Na startu kvalifikacij je bilo kar 26 predstavnikov domače vrste od vsega skupaj 121 nastopajočih. V polfinale se je prebila slovenska deseterica, od tega kar sedem Slovenk.

Janja Garnbret in ostali člani reprezentance vabijo vse, da si sobotni finale z začetkom ob 20.00 ogledajo v živo. Vstopnice so še naprodaj.