Janja Garnbret in vsi drugi člani reprezentance vabijo na Obalo

Zunanja plezalna stena Plezalnega centra Koper – Plus climbing bo v petek in soboto prizorišče tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti. V petkovih kvalifikacijah se bo preizkusilo kar 21 slovenskih tekmovalcev s prvo damo tega športa Janjo Garnbret na čelu.

Na domači tekmi bo svojo priložnost poskušalo izkoristiti devet tekmovalcev v moški konkurenci. Na seznamu so Milan Preskar, Martin Bergant, Zan Lovenjak Sudar, Gorazd Jurekovič, Anže Peharc, Gregor Vezonik, Timotej Romšak, Lovro Črep in Luka Potočar, lanski zmagovalec tekme v Kopru.

Slovenski ženski seznam nastopajočih je še obsežnejši. Na njem je 12 tekmovalk, in sicer Zala Mlakar Starič, Julija Kruder, Jennifer Eucharia Buckley, Rosa Rekar, Katja Debevec, Lana Skušek, Lučka Rakovec, Sara Čopar, Mia Krampl, Vita Lukan, Lucija Tarkuš in Janja Garnbret. Slednja je lani v Kopru osvojila drugo mesto, boljša je bila zgolj Ai Mori iz Japonske.

Vodja športnega dela tekme svetovnega pokala pri Planinski zvezi Slovenije Tomo Česen je potrdil, da se je na tekmovanje prijavilo 140 tekmovalcev iz 32 držav., kar je rekordna udeležba na tekmah svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji.

Iz Kopra na Kitajsko

Gre za predzadnjo postajo letošnje sezone svetovnega pokala v športnem plezanju. Po Kopru bo sledila tekma v Wujiangu na Kitajskem od 22. do 24. septembra. Laval v Franciji bo od 26. do 29. oktobra gostil evropske olimpijske kvalifikacije v disciplini balvani težavnost.

Najboljša slovenska plezalka pred tekmo svetovnega pokala v Kopru. FOTO: Matej Družnik/Delo

Koper bo še drugič gostil tekmovanje svetovnega pokala v športnem plezanju. Pred tem je bil svetovni pokal v športnem plezanju četrt stoletja povezan z Gorenjsko in Kranjem, ki je tekmovanje izgubil, ker tamkajšnja dvorana in plezalna stena nista več dohajali zahtev Mednarodne zveze za športno plezanje.

Janja želi uživati

»Kot rada rečem pred vsako tekmo, želim pokazati svoje najboljše plezanje, želim uživati in plezati kot znam. Gre za domačo tekmo, lokacija je vrhunska, upam, da bodo prišli vsi, nas podprli in navijali za nas,« je na današnji novinarski konferenci v Kopru dejala olimpijska, svetovna in evropska šampionka Janja Garnbret, ki bo lovila 41. zmago v svetovnem pokalu.

Kvalifikacije se bodo začele v petek ob 9.00, isti dan bo zvečer z začetkom ob 20.00 na sporedu še polfinale. Finale najboljše osmerice v obeh konkurencah bo na sporedu v soboto z začetkom ob 20.00. Po koncu finala predvidoma ob 22.00 bo na sporedu še koncert skupine Tabu.

Kot je dejal organizacijski vodja tekme svetovnega pokala v Kopru Matej Planko, je proračun tekmovanja 250.000 evrov, ki so ga pokrili s pomočjo pokroviteljev in podporo koprske občine in matične plezalne zveze. Doslej so prodali 2500 vstopnic.

»Gre za eno najboljših tekem v svetovnem pokalu, za lansko izvedbo so nam vodje ekip dali oceno deset od deset,« je povedal trener slovenske reprezentance Luka Fonda.