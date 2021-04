Japonski prireditelji: Iger ne bomo odpovedali

Vodja organizacijskega odbora olimpijskih iger v Tokiu Seiko Hašimoto je zavrnila ugibanje, da bi lahko zaradi povečanja števila okužb z novim koronavirusom na Japonskem prišlo do odpovedi olimpijskih iger v Tokiu. »Obstajajo določeni pomisleki, vendar kot organizacijski odbor iger Tokio 2020 ne razmišljamo o njihovi odpovedi,« je bila odločna danes.



Izjavo je podala dan po tem, ko je generalni sekretar vladajoče stranke LDP Tošihiro Nikai za japonske medije dejal, da odpoved iger ni izključena. A uradno stališče vlade ostaja, da bo Japonska naredila vse v svoji moči, da bi igre izvedla. To je v četrtek potrdil tudi premier Jošihide Suga. Organizacijski odbor tako izvaja priprave po ustaljenem načrtu, ki predvideva začetek iger 23. julija.



Poletne igre v Tokiu so bile preložene za eno leto zaradi izbruha pandemije novega koronavirusa. Pred tem še nikoli ni prišlo do prestavitev OI zaradi zdravstvenih razlogov. Javnomnenjska raziskava za agencijo Kyodo News je ta teden pokazala, da bi kar 72 odstotkov Japoncev odpovedalo ali vnovič prestavilo igre zaradi pandemije. Izvedbo po trenutni časovnici podpira le 24 odstotkov prebivalcev dežele vzhajajočega sonca.

