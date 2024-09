Jennifer Buckley na vrhu tudi na mladinskem EP

Sedemnajstletna slovenska športna plezalka Jennifer Buckley, ki sicer prebiva v Švici, se je odlično odrezala na pravkar končanem evropskem prvenstvu v mladinskih kategorijah v kraju Troyes v Franciji. Buckleyjeva, njena mama je Slovenka, oče Irec, je bila najboljša med mladinkami do 18 let v težavnosti. V finalu je edina osvojila vrh smeri.

Jennifer Buckley je letos na Kitajskem postala mladinska svetovna prvakinja v težavnosti in balvanih v kategoriji do 18 let. Letos je navdušila tudi med članicami v svetovnem pokalu, ko je 27. junija na tekmi v balvanih v Innsbrucku osvojila drugo mesto. Boljša je bila zgolj Janja Garnbret.

Na stopničke na mladinskem prvenstvu stare celine je stopila tudi Rosa Rekar. V konkurenci mladink do 20 let je osvojila drugo mesto. V finalu težavnosti je dosegla višino 47, za zgolj pol giba je bila od 19-letne Slovenke v boju za zlato boljša Bolgarka Aleksandra Totkova.

Žirovničanka je septembra osvojila tudi bron v težavnosti na univerzitetnem svetovnem prvenstvu v Kopru, pred tem je na Kitajskem prav tako v težavnosti postala mladinska svetovna prvakinja.

Tudi Rekarjeva je letos že opozorila nase s četrtim mestom na tekmi svetovnega pokala v francoskem Briançonu v težavnosti.

V Kopru finale

Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je objavila tekmovalni koledar za prihodnjo sezono. Koprski plezalni center bo svetovno elito gostil 5. in 6. septembra kot zadnje prizorišče pred svetovnim prvenstvom v Seulu. Če ne bo sprememb, bo koprska tekma v težavnosti pomenila tudi finale svetovnega pokala z letnico 2025.

Mednarodna federacija je sporočila tudi datum 19. izvedbe svetovnega prvenstva. To bo potekalo v Seulu v Južni Koreji od 21. do 28. septembra 2025. S svetovnim prvenstvom se bo bo sklenila sezona tekmovanj najvišje ravni v prihodnji sezoni. Člansko SP bo po letu 2019 in japonskem Hačiodžiju znova v Aziji.