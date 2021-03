Jeseni vsa smetana zbrana na plesu kroglic v Ljubljani

Zgodba o uspehu

Slovenija je uspešno gostila EP leta 2019. FOTO: Uroš Hočevar

Lani brez prireditve

Smetana evropske odbojke se bo 1. oktobra zbrala v Ljubljani in spremljala podelitev nagrad najboljšim odbojkaricam, odbojkarjem in trenerjem, evropska zveza pa bo izvedla tudi žreb elitne lige prvakov.Gala prireditev je vsakoletni prestižni dogodek Evropske odbojkarske konfederacije (CEV), na katerem se zberejo odbojkarski zvezdniki, predstavniki nacionalnih zvez in posebni gostje, CEV pa dogodek izkoristi tudi za žreb skupin elitne lige prvakov. Po Dunaju, Rimu, Moskvi, Budimpešti in Sofiji je evropska zveza za gostiteljico izbrala Ljubljano.»Slovenija je v svetu odbojke postala vzorčni primer zgodbe o uspehu. Ne samo skozi uspehe slovenskih odbojkarjev, še posebej moške reprezentance, ampak tudi zmožnosti, da organizira največje odbojkarske dogodke. Še vedno v sebi ohranjamo zares nepozabne spomine z evropskega prvenstva 2019 in prepričan sem, da bodo naši slovenski prijatelji še enkrat več kos nalogi in da se bodo izkazali kot izjemni gostitelji evropske odbojkarske družine. Upam, da bomo v Ljubljani lahko skupaj praznovali tudi uspehe evropskih odbojkaric in odbojkarjev z olimpijskih iger v Tokiu,« je ob sporočil predsednik CEVPredstavnike nacionalnih odbojkarskih zvez je Ljubljana prvič gostila oktobra 2010, v okviru skupščine evropske odbojkarske konfederacije. Z organizacijo letošnje gala prireditve pa OZS le še potrjuje, da na evropskem odbojkarskem zemljevidu velja za zanesljivega in pomembnega partnerja, ena od prioritet slovenske krovne organizacije prirejanje tekmovanj in dogodkov na najvišji ravni.»Dodelitev organizacije gala prireditve Evropske odbojkarske konfederacije razumemo kot priznanje in potrditev za vse dosedanje uspešno izpeljane projekte, katerih vrhunec je bilo evropsko prvenstvo 2019 v Ljubljani. Gala večer evropske zveze smo doslej lahko spremljali v eminentnih prestolnicah, v Rimu, Moskvi in na Dunaju, zdaj pa bo potekal pri nas. Tako, kot smo se julija lani kot prvi organizatorji katerega od uradnih tekmovanj pod okriljem evropske in celo svetovne zveze zares izkazali, nameravamo tudi oktobrsko gala prireditev, ne glede na razmere, izvesti na najvišji možni ravni. Gostiti smetano evropske odbojke in vse nagrajence v Ljubljani je za nas velika čast,« je pojasnil predsednik OZSZadnjo gala prireditev je leta 2019 gostila bolgarska prestolnica Sofija, na njej pa je nagrado za organizacijo najboljšega dogodka leta, evropskega prvenstva za moške, prejela tudi Odbojkarska zveza Slovenije. Leta 2020 je bila prireditev odpovedana.