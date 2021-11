Jorgić končal mundial v ZDA: Morda moram na treninge tudi v Azijo

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je izpadel v osmini finala svetovnega prvenstva v Houstonu v ZDA. Za Hrastničana je bil usoden četrti igralec sveta, Brazilec Hugo Calderano, ki je slavil zmago s 4:1 (-8, 8, 3, 11, 2). Jorgić je bil favoriziranemu Brazilcu z izjemo tretjega in petega niza zelo blizu.

Ne glede na poraz v osmini finala je slovenski reprezentant dosegel največji uspeh na tovrstnem tekmovanju v karieri in močno opozoril nase tudi na svetovnem prvenstvu. V tretjem krogu je Jorgić s 4:2 (12, 7, -7, 6, -4, 5) premagal Rusa Kirila Skačkova in se prvič v karieri uvrstil med 16 najboljših.

V prvem nizu je čutil žogico, v nadaljevanju igra razpadla

Osmina finala? Po prvem nizu je nekoliko zadišalo celo po tem, da bi dve leti starejšemu Brazilcu vrnil za nedavni poraz v Dohi, toda nadaljevanje dvoboja ni bilo več tako uspešno za aktualnega slovenskega državnega prvaka, ki je ravnotežje spet vzpostavil v četrtem nizu. Po nekoliko nesrečno izgubljenem nizu v napeti končnici je peti minil popolnoma v znamenju Calderana.

»Pred začetkom svetovnega prvenstva sem dejal, da bom vesel, če se prebijem med najboljših šestnajst, toda ko to dosežeš, želiš še več in ko pride do poraza, si seveda razočaran. Še zlasti, ko izgubiš proti igralcu, ki si ga že premagal. Ampak končalo se je kot se je in Calderanu lahko samo čestitam,« je povedal Jorgić.

Darko Jorgić FOTO: NTZS

»Prvi niz sem morda res odigral dobro, čutil sem žogico, imel sem občutek za igro, ki je v nadaljevanju razpadla. Calderano je začel igrati bolje, držal me je na kratko, da nisem bil preveč agresiven. Ob tem sem spet delal napake, ki jih že nekaj časa nisem, pa tudi žogice po mojih začetnih udarcih so bili previsoke, tako da je bil lahko že od začetka aktiven z 'banano' in me je tako premagal.«

Povedal je, da je imel četrtem nizu še priložnost, da izenači na 2:2. »Toda kaj, ko sem zgrešil šest, sedem prvih žogic na njegov servis, to pa se proti tako kakovostnemu igralcu ne sme zgoditi. Že od začetka turnirja sem iskal prav formo, nisem odigraval tistega, kar znam. Res je, da mi mize in žogice niso odgovarjale, ampak vsi igralci imajo iste pogoje,« je po porazu povedal Jorgić

Konec slovenskih nastopov

Postavil si je že nove izzive.»Vesel sem sicer uvrstitve med najboljših 16, vendar se ne želim ustaviti samo pri tem. Moral bom še več in bolj intenzivno trenirati, morda iti tudi na kakšen trening v Azijo, s hitrejšimi žogicami, igrati s hitrejšimi igralci in od mene bo odvisno, ali bom naredil preskok ali ne.«

Z Jorgićevim porazom so se končali slovenski nastopi na letošnjem SP. Pred tem je v prvem krogu izpadel Deni Kožul, ki je moral ob bolečinah v kolenu priznati premoč Japonca Masatake Morizona, v drugem krogu moških dvojic pa sta bila Belgijca Florent Lambiet in Martin Allegro, sicer varovanca Bojana Tokića, boljša od Jorgića in Kožula.