Joshua nokavtiral Bolgara, sledi spektakel s Furyjem

Fury: Položil ga bom v treh rundah

Anthony Joshua se je veselil nove zmage. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Britanski boksarje z nokavtom Bolgarav deveti rundi njune borbe v Londonu obdržal svetovne naslove WBA, WBO in IBF v težki kategoriji. S tem je odprl vrata organizaciji zgodovinskega britanskega dvoboja sza vse štiri pasove.Joshua je pred 1000 gledalci v dvorani Wembley dominiral v boju z 39-letnim Pulevom, ki pa se dolgo ni želel predati. Bolgar se je pod številnimi udarci Britanca zamajal že v tretji rundi, nekaj časa celo preživel na kolenih, a preživel štetje in dočakal odmor.Agresiji 31-letnega Britanca je v nadaljevanju večkrat odgovoril z nasmehom, po taktično dobro opravljeni peti rundi pa med poznavalci sprožil vprašanja, ali ga bo Joshua lahko sploh spravil na tla.Odgovor je prišel v deveti rundi, ko je Joshua vendarle strl obrambo izkušenega Bolgara, še bolj pa njegov borbeni duh, s serijo aperkatov. Bolgar se je po padcu na tla sicer še enkrat pobral, a le do naslednjega udarca Britanca. S 24 zmago in 22 nokavtom v 25 nastopih je Joshua obdržal vse tri svetovne pasove, ki si jih je pred letom dni priboril nazaj od Mehičanav povratnem dvoboju po šokantnem porazu julija 2019.S tem pa si je odprl vrata za zgodovinski boj z nosilcem svetovnega naslova WBC v težki kategoriji, še enim Britancem Tysonom Furyjem. »Sem pripravljen na vse. Kdo si v letu 2021 želi videti Anthonyja Joshuo v ringu s Tysonom Furyjem?« je z vprašanjem po dvoboju sprožil val odobravanja med gledalci v dvorani.Željo po velikem britanskem dvoboju je potrdil tudi njegov organizator. »Od jutri naprej je organizacija dvoboja s Tysonom Furyjem prioriteta ... Šlo bo za največjo borbo v britanski zgodovini,« je dejal Hearn.Odzval pa se je tudi 32-letni Fury, ki je po 30 borbah še nepremagan, nazadnje pa je februarja premagal Američana. »Želim si tega naslednjega dvoboja. Položil ga bom na tla v treh rundah. Komaj čakam, da ga nokavtiram,« je na twitterju zapisal Fury.