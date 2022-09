Kaj je naredil Ronaldo na prvi tekmi v majici madridskega Reala?

1. V teh dneh je bojevito na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu v New Yorku. Včeraj je praznoval svoj 70. rojstni dan Jimmy Connors, nekoč tudi sam junak tega turnirja za grand slam. Eden najboljših teniških igralcev vseh časov je bil dejaven v New Yorku tudi pred 30 leti, njegovo zmago nad Brazilcem Oncinsom je pozdravilo 20.000 rojakov. Toda do konca vendarle ni šel. Kdo je osvojil US Open 1992?

A) Jim Courier

B) Stefan Edberg

C) Pete Sampras

2. Prestopni rok za nogometaše je tradicionalno zanimiv, spektakularen je bil tudi pred 20 leti. Zvezda prestopnega roka je bil brazilski ostrostrelec Ronaldo, ki je odšel iz milanskega Interja v madridski Real za 60 milijonov evrov (47 + en igralec). Legendarni Ronaldo velja za enega najboljših nogometašev doslej, toda v majici Reala je zaradi poškodbe debitiral šele oktobra tistega leta – na kakšen način?

A) z golom po 61 sekundah igre

B) z rdečim kartonom

C) z novo poškodbo

Ronaldo FOTO: Sergio Perez/Reuters

3. V nedeljo bo minilo devet let od prve tekme slovenske košarkarske reprezentance na Eurobasketu 2013 pri nas. Slovenci so tedaj končali tekmovanje v četrtfinalu, potem ko so jih ustavili poznejši prvaki Francozi. Zanimiv je bil že uvod v šampionat stare celine. Žreb je denimo pred 10 leti Sloveniji namenil Španijo, Hrvaško, Poljsko, Gruzijo in Češko, izstopalo pa je prizorišče žreba. Kje je potekal ples kroglic?

A) ob Blejskem jezeru

B) v Postojnski jami

C) ob Kobilarni Lipica