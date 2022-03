Kaj se je zgodilo s Primožem Ulago na Švedskem?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (5. 3.): 1. B) 37; C) 25.; B) 15.

1. Slovenski biatlon je pred natanko 10 leti doživljal zvezdne trenutke, ko se je iz Ruhpoldinga na Bavarskem vračal domov z dvema kolajnama svetovnega prvenstva. V prejšnjem kvizu smo se spomnili veličastnega podviga Jakova Faka, ko je na tem prizorišču prvič postal svetovni prvak, komu pa je pripadla druga slovenska kolajna, in sicer srebrna, v Ruhpoldingu 2012?

A) Teji Gregorin

B) moški štafeti

C) mešani štafeti

2. Podobno kot so se pred dnevi smučarski skakalci poslovili od norveške turneje, so marca 1987, torej pred 35 leti, med odštevanjem do planiškega tekmovanja prav tako tekmovali v Skandinaviji, le da takrat na Švedskem. Na preizkušnji v Falunu je blestel Matti Nykänen, kaj pa se je tisto nedeljo pripetilo Primožu Ulagi, takrat 3. v skupnem seštevku sezone?

A) ni se uvrstil v finale

B) diskvalifikacija zaradi neustrezne opreme

C) odhod domov zaradi spora v reprezentanci

3. Med tekmami, ki si jih po kakovosti in dramatičnosti navijači v slovenski nogometni ligi ohranjajo v posebnem spominu, je bil vsekakor derbi Gorice in Maribora pred 25 leti na Primorskem. Gostitelji so se veselili zmage s 4:2, kdo pa je zabil gol v 90. minuti za končni izid in veliko goriško slavje?