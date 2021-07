Kako daleč je skočil Gregor Cankar?

A) 818 cm

B) 827 cm

C) 840 cm

A) Ivan Lendl

B) Slobodan Živojinović

C) Stefan Edberg

A) v rednem delu

B) v podaljšku

C) po izvajanju enajstmetrovk

1. Posebno poglavje v bogati zgodovini slovenske atletike pripada Celjanu. Pred natanko 25 leti je z 809 cm pri skoku v daljavo zablestel na tradicionalnem velenjskem mitingu. To je bil dosežek dneva, pozneje pa je še večkrat to daljavo izboljšal. Koliko znaša Cankarjev državni rekord v tej disciplini?2. Kot ponavadi v prvi polovici julija Wimbledonu pripada posebno mesto v poletnem športnem koledarju, tistega 7. julija 1986, torej pred 35 leti, pa smo v Delu poročali o drugem zaporednem zmagoslavju nemškega najstnika. V finalu se je veselil gladke zmage s 3:0 v nizih, kdo pa je bil takrat njegov tekmec v sklepni predstavi turnirja?3. Na jutrišnji dan bo minilo natanko 15 let od zmage Italije proti Franciji v berlinskem finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Moštvi sta bili izenačeni, v napetem boju jenasedel provokacijiin po udarcu z glavo prejel rdeč karton. Italijani so se veselili naslova prvakov – kdaj je bilo tekme konec?