Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (66)?

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (12. 12.): 1. C) Roberto Carlos; 2. A) Na OP Francije; 3. C) John Harrington.

A) nogometaš Jaka Bijol

B) odbojkar Tine Urnaut

C) hokejist Jan Muršak

A) Vaclav Červeny

B) Jan Selvek

C) Rudi Hiti

A) bazen na Kodeljevem

B) bazen pri Šternu

C) bazen Tivoli

1. V lepih košarkarskih spominih je ostala tudi predstava izpred natanko desetih letih, ko je v Olimpija v Stožicah pred kar 12.500 gledalci ugnala moskovski CSKA z 81:72. Pri slednjem je ena vodilnih vlog pripadala, sploh pa je še nekaj slovenskih športnikov bilo pri slovitem moskovskem klubu. Kdo med naštetimi ni nikdar igral za CSKA?2. Hokejski derbi v polni jeseniški dvorani Podmežakla je 15.decembra 1990 gladko pripadel gostom iz Ljubljane, pri zmagi s 7:2 se je z dvema goloma odrezal. V zadnji sezoni jugoslovanskega prvenstva železarjem ni šlo, na koncu so bili le četrti za Medveščakom, Olimpijo in Crveno zvezdo. Kdo je bil takrat njihov trener?3. Ljubljana jer prvo zimsko mednarodno plavalno tekmovanje pripravila sredi decembra 1975. Pri selekciji Slovenije, pri kateri je že takrat odlično plaval še ne 16-letni(rojstni dan praznuje 28. decembra), so gostovali odlični Madžari iz budimpeštanskega kluba Ujpest Dozsa. Slovenija se je veselila zmage v točkah s 96:88, kje pa je bilo to tekmovanje?