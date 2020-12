Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (69)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (23. 12.):



1. A) Tomba, 13; 2. B) 23 v serie A, 7 v ligi prvakov; 3. B) 87

A) Ivo Jan, Dejan Kontrec

B) Tomaž Razingar, Tomaž Vnuk

C) Marcel Rodman, Nik Zupančič

A) AMTK Ljubljana

B) AMD Krško

C) AMD Lendava

A) Bobby Moore, Luigi Riva

B) Eusebio, Franz Beckenbauer

C) Dragan Džajić, Geoff Hurst

1. Nekaj sezon zapored so slovenski hokejisti gostovali v Francoskih alpah na močnih božično-novoletnih turnirjih. Tako je bilo tudi decembra 2000, ko so risi začrtali temelje uvrstitve v najvišji svetovni razred. V Franciji so tesno izgubili z močno Slovaško z 2:3, kdo sta bila takrat strelca za Slovenijo?2. Tik pred novim letom, 29. decembra 1980, smo v Delu poročali o mejniku spidvejista(na fotografiji), ki je prejel vabilo za 75 dni dirkanja v Avstraliji na tekmah zelo močne spidvejske lige. Kateremu klubu je takrat v Sloveniji pripadal Kekec?3. Pred dnevi je poljski in obenem Bayernov zvezdnikpostal nogometaš leta na svetu, 50 let pred tem je kot za šalo pri münchenskem klubu zabijal goleZato je 28. decembra 1970 prejel Zlato žogo za najboljšega v Evropi. Katera dva nogometaša sta bila takrat na 2. in 3. mestu?