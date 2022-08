Kako hitra je bila Sara Isaković pri poskusu obrambe odličja na OI?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (10. 8.): 1. A) Brane Oblak; 2. C) Jani Brajkovič; 3. C) Zaradi padavin.

1. Danes mineva 14 let od še enega velikega uspeha za slovenski šport. 13. avgusta 2008 je v Pekingu zablestela Sara Isaković, s časom 1:54,97 je osvojila drugo mesto na 200 metrov prosto in prinesla Sloveniji prvo kolajno v plavanju na olimpijskih igrah. Hitrejša je bila le Italijanka Federica Pellegrini za 15 stotink sekunde. Na naslednjih OI v Londonu Sara ni ponovila uspeha, saj je v isti disciplini zasedla 14. mesto. S kakšnim izidom?

A) 1:58,47

B) 1:57,01

C) 1:55,45

2. Jutri bo praznoval 63. rojstni dan legendarni ameriški košarkar Earvin »Magic« Johnson. V dresu LA Lakers je osvojil pet šampionskih prstanov v ligi NBA, trikrat je bil izbran za najboljšega igralca sezone in trikrat za junaka finala prvenstva, z reprezentanco ZDA pa je prišel do zlate kolajne na OI 1992. Po predčasnem koncu kariere zaradi okužbe z virusom HIV je v sezoni 1999/2000 odigral še pet tekem v eni od evropskih lig. Kje?

A) V Nemčiji

B) V Veliki Britaniji

C) Na Švedskem

3. 14. avgust 1997 so navijači nogometašev Barcelone ohranili v zelo lepem spominu, saj se je njihovo moštvo okrepilo z odličnim Brazilcem Rivaldom. S Katalonci je osvojil dva zaporedna naslova prvaka v španski ligi (1998 in 1999), bil pa je tudi izbran za najboljšega nogometaša na svetu leta 1999. Za koga je igral pred prestopom k Barçi, pri kateri je igral na 235 tekmah in zabil kar 130 golov?