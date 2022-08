Kdo je vodil zmaje ob zmagi v mestnem derbiju?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (6. 8.): 1. B) Publikum; 2. A) Maccabi; 3. C) A) Sam Graddy.

1. Pred natanko 20 leti je poln štadion v Šiški pospremil mestni derbi Ljubljane in Olimpije, v katerem se je zmage veselila slednja z 1:0 po golu gorenjskega aduta Jalna Pokorna. Kdo je bil takrat trener zeleno-belih?

A) Brane Oblak

B) Bojan Prašnikar

C) Marijan Pušnik

2. Resda pred 15 leti slovensko kolesarstvo še ni beležilo takšnih podvigov kot danes, vseeno pa so nekateri naši aduti že privabljali pozornost profesionalnih ekip na tujem. In tako je avgusta 2007 nemško moštvo T-Mobile podpisalo pogodbo s z enim od naših adutov, prvič v zgodovini je slovenski kolesar zaslužil več kot milijon evrov. Kdo je bil to?

A) Tadej Valjavec

B) Borut Božič

C) Jani Brajkovič

3. V pričakovanju odprtega prvenstva ZDA sta se v takrat velikem derbiju pred 35 leti pomerila Ivan Lendl in John McEnroe. Občinstvo pa je razočarano zapuščalo polne tribune, ker so dvoboj predčasno prekinili in ga tudi sklenili brez končne odločitve – zakaj?