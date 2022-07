Kam je šel Louis van Gaal, ko mu je prekipelo v Amsterdamu?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (9. 7.): 1. C) Švica; 2. B) Levallois; 3. A) OP ZDA.

1. Pred 35 leti je bližnji Zagreb užival v univerzijadi, takrat tudi v našem prostoru izjemno odmevnem športnem dogodku. Številni slovenski aduti so takrat nastopili pod jugoslovansko zastavo, eden med njimi, in sicer plavalec, pa je osvojil sploh prvo kolajno za domačo reprezentanco na tem tekmovanju – kdo je bil to?

A) Darjan Petrič

B) Borut Petrič

C) Nace Majcen

2. Kot vselej v teh dneh je tudi pred 10 leti kolesarskemu spektaklu po Franciji pripadla izjemna pozornost. Prav nenavadno pa je bilo v eni od gorskih etap, ko so številnim akterjem pokale zračnice, Jean-Francois Pescheux pa je za pripetljaj obtožil gledalce, ki so metali žebljičke in jim javno sporočil: »Le idioti mečejo žeblje na cesto!« Koliko predrtih zračnic je bilo takrat v pičlem enem dnevu?

A) 10

B) 20

C) 30

3. Pisal se je vroči julij 1997, ko je prekipelo uspešnemu nizozemskemu nogometnemu trenerju Louisu van Gaalu. Pri svojem Ajaxu je preživel 6 uspešnih let, ga vodil tudi k lovoriki zmagovalca lige prvakov, ni pa več mogel sprejeti spoznanja o nenehnih selitvah vodilnih asov iz Amsterdama. Zato se je tudi sam odločil za odhod – kam?