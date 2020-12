Kamara izenačil rekord iz leta 1929

Standings provided by SofaScore LiveScore

Tekač New Orleans Saintsje na tekmi 16. tedna lige NFL proti Minnesoti Vikings prikazal zgodovinsko predstavo.25-letni Kamara je ob zmagi z 52:33 dosegel kar šest touchdownov in izenačil 91 let star rekord, ki ga je postavil član Hrama slavnihSaints v tej sezoni igrajo zelo dobro, zagotovili so si že nastop v končnici, z enajsto zmago pa so potrdili tudi prvo mesto v diviziji NFC jug. Zadnjo tekmo rednega dela bodo igrali 3. januarja proti Carolini.V ligi NFL si je šest ekip izborilo nastop v končnici. V konferenci NFC so to Green Bay, New Orleans in Seattle, v konferenci AFC pa aktualni prvaki Kansas City, Buffalo in Pittsburgh. Končnica se bo začela 9. januarja.