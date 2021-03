Kamničani za uvod nadigrali prvake

Odbojkarji Calcit Volleyja so v prvem polfinalnem obračunu 1. DOL v Kamniku premagali ACH Volley s 3:0 (20, 18, 19).



Ekipi igrata na dve zmagi. Druga tekma bo v soboto v Ljubljani, morebitna tretja v ponedeljek prav tako v glavnem mestu. Pri Kamničanih sta s po 14 točkami blestela Mitja Gasparini in Jan Klobučar.



V drugem polfinalu se bosta merila Salonit Anhovo in Merkur Maribor, prva tekma bo jutri na Primorskem (19).

