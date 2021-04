Kamničanke državne prvakinje

Vsi trije finalni dvoboji so bili zanimivi. FOTO: Klemen Brumec

Calcit Kamnik : Merkur Maribor 3:2 (-21, -13, 16, 19, 12) Športna dvorana Kamnik, sodnika: Tomec, Novak.

Calcit Volley: Špoljarič, Mihevc 4, Pogačar 3, P. Marušič 2, Š. Marušič, Brulec Kostić 11, Boisa, Zatković 16, Janežič, Charuk 11, Jerala, Radišković 24.

Nova KBM Branik: Milošič 1, Šalamun 1, Winkler, Bračko 10, Gradišnik Klanjšček 13, Velikonja Grbac 10, Cikač, Ramić 1, Galić, Lorber Fijok 9, Veselinović 3, Avgustinčič, Džaković 22, Knez.

Odbojkarice Calcita Volleyja so ubranile naslov državnih prvakinj. Na tretji tekmi finalne serije proti Merkur Mariboru so še tretjič zmagale s 3:2 (-21, -13, 16, 19, 12), tokrat potem, ko so že zaostajale z 0:2. Za Kamničanke je to peti naslov državnih prvakinj.Mariborčanke, ki redni del lige niso bile najbolj prepričljive, so bile v seriji na vseh tekmah blizu, toda zmanjkalo jim je nekaj izkušenj.Calcit Volley je v vsej sezoni izgubil le eno tekmo, v rednem delu jih je v Kamniku s 3:2 premagal Sip Šempeter, ki je na koncu zasedel tretje mesto.