Kansas City po podaljšku ubranil naslov, Mahomes MVP

Na 58. superbowlu, velikem finalu lige NFL v ameriškem nogometu, so igralci Kansas City Chiefs po podaljšku premagali San Francisco 49-ers s 25:22 in ubranili naslov. Podajalec Patrick Mahomes, lovilec Travis Kelce in trener Andy Reid so osvojili tretji naslov v petih letih. Na tekmi je bila prisotna tudi največja glasbena zvezdnica Taylor Swift, izbranka enega od junakov večera Kelceja. Mahomes je bil tako kot lani najboljši igralec spektakla (MVP).

Tudi letos ni manjkalo dragih reklam (30 sekund je oglaševalce stalo 6,5 milijona evrov) in glasbenega spektakla ob polčasu, ki ga je pripravil ameriški R&B in pop pevec Usher. Himno je zapela country pevka Reba McEntire, nastopila sta tudi Post Malone in Andra Day. Cena vstopnic je bila rekordna, povprečno je bilo treba zadnjo odšteti skoraj 10.000 evrov, kar je 70 odstotkov več kot lani, ko je Kansas City v Arizoni z 38:35 premagal Philadelphio.

Štadion Allegiant v Las Vegasu je gostil 58. superbowl. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone je bil že prej izbran Lamar Jackson, podajalec Baltimore Ravens. Baltimore je v finalu konference AFC izgubil proti Kansas Cityju. San Francisco je bil v finalu konference NFC boljši od Detroit Lions.