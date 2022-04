Kateri hrvaški zvezdnik je v Splitu poskušal držati korak z Gliho?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori zadnjega kviza (30. 3.) 1. A) Nizozemska; 2. C) 216 km/h; 3. B) Roma.

1. Na današnji dan pred 25 leti je slovenska nogometna reprezentanca odigrala eno od svojih nepozabnih zgodovinskih tekem. Pod vodstvom selektorja Zdenka Verdenika je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 1998 odščipnila točko Hrvaški na gostovanju v Splitu. Junak tekme, ki se je pred 30.000 gledalci na štadionu Poljud končala z izidom 3:3, je bil Primož Gliha, saj je s tremi goli izničil vodstvo domače selekcije z 2:0 in 3:1. Kdo je dosegel dva gola za Hrvaško, ki je leto dni pozneje osvojila tretje mesto na mundialu v Franciji?

A) Robert Prosinečki

B) Zvonimir Boban

C) Alen Bokšić

2. Jutri bo minilo že 21 let od dneva, ko je nekdanja odlična slovenska atletinja Brigita Bukovec naznanila javnosti, da bo zaradi nosečnosti začasno prekinila svojo športno pot, saj so ji zdravniki svetovali, naj pri skoraj 31 letih ne odlaša. Dobitnica srebrne kolajne v teku na 100 m z ovirami na olimpijskih igrah v Atlanti 1996 z izidom 12,59, ki je še vedno slovenski rekord, se vendarle ni vrnila na tekmovališča. Zadnje odličje je osvojila na evropskem prvenstvu 1998 v Budimpešti s časom 12,65. Katere vrste?

A) Zlate

B) Srebrne

C) Bronaste

3. 3. aprila 1975 je ruski velemojster Anatolij Karpov pri 23 letih in 10 mesecih starosti brez boja postal dotlej drugi najmlajši svetovni prvak v šahu, saj svojeglavi Američan Bobby Fischer v odločilnem dvoboju za prestižno lovoriko ni želel braniti naslova, ker se ni strinjal s predvidenimi pravili. Od leta 1985 je z 22 leti, 6 meseci in 27 dnevi najmlajši šampion v Azerbajdžanu rojeni Rus Gari Kasparov, ki je prekosil 25 let stari starostni rekord. Kdo ga je imel pred njim v lasti?

A) Mihail Talj

B) Tigran Petrosjan

C) Boris Spaski