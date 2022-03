Koga so risi pohrustali kot svoj prvi plen?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pripravil S. U. Pravilni odgovori zadnjega kviza (26. 3.): 1. A) Lukas Podolski; 2. C) Jason Kidd; 3. A) Manj kot tri leta.

1. Trideset let se je zasukalo od prvih nastopov slovenske hokejske reprezentance pod vodstvom selektorja Rudija Hitija. Na tretji tekmi, in sicer v dvorani Tivoli, pa se je izbrana vrsta Slovenije pred 2000 gledalci prvič veselila zmage – za 4:3 so med gostitelji zadeli Matjaž Kopitar, Zvone Šuvak, Marjan Gorenc in za končni izid Andrej Brodnik. Kdo je bil tekmec našega moštva?

A) Nizozemska

B) Madžarska

C) Avstrija

2. Tako kot ponavadi v teh dneh za akterje smučarskih panog napoči čas počitnic. Konec je mednarodne sezone, sledi morda še kakšna tekma državnega prvenstva, naš smukač Aleš Brezavšček pa je pred 20 leti odpotoval v Les Arcs, francoski poligon za hitrostno smučanje. Tam si je namreč želel doseči novi državni hitrostni rekord in je nato cilj tudi uresničil. Kako hiter je bil Mojstrančan?

A) 176 km/h

B) 196 km/h

C) 216 km/h

3. Včerajšnji datum je predstavljal lepo obletnico za Cristiana Vierija, nekdanjega italijanskega nogometnega reprezentanta. Prvič je namreč oblekel dres »azzurrov« in se takoj na premieri proti Moldaviji (3:0) odrezal z golom. Pri katerem od klubov ta nogometaš, ki je pri milanskem Interju zaslovel v imenitni navezi z Ronaldom, nikdar ni igral?