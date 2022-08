Katja Fain 13. v daljinskem plavanju

Katja Fain je v svojem premiernem nastopu na evropskem prvenstvu v daljinskem plavanju v disciplini 5 km osvojila 13. mesto. V razburkanem morju je za razdaljo potrebovala 59:39,9, že osmič je na EP v daljinskem plavanju zmagala Nizozemka Sharon van Rouwendaal (56:58,7). »Bila je težka tekma. Do danes niti nisem imela možnosti plavati v morju, zaradi vremenskih razmer, kar je zame res nekaj čisto novega. Manjka mi veliko izkušenj, že takoj po štartu se nisem znala prebiti naprej in sem potrebovala precej časa, da sem ujela pravi ritem,« je uvodoma dejala Fainova.

»Vso dirko sem se precej borila z valovi, česar sploh nisem vajena in to zahteva drugačen ritem plavanja, kot v bazenu ali v mirnih vodah. Glede na to, da sem sploh prvič nastopila na takšni tekmi, sem se veliko naučila in pridobila veliko novih izkušenj. Vesela sem, da sem se po bazenskem delu tekme, kjer sem imela vsega skupaj pet štartov in sem se pripravljala za ta del, preizkusila tudi tukaj, v zame popolnoma novi disciplini,« je še dodala Katja Fain, ki je v cilj prišla kot 15., ob koncu pa - po pravilu dva tekmovalca na državo - osvojila 13. mesto. V nedeljo bo na 10 km nastopila še druga slovenska predstavnica na tem evropskem prvenstvu v daljinskem plavanju Špela Perše.