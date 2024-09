Kauzer pokazal hčerko, Jokić soprogo, čestitali pa so Keku

Zbrali smo nekaj objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram. Nogometna zveza Slovenije je čestitala slovenskemu selektorju, Matjaž Kek je namreč dopolnil 63 let. Atletinja Anita Horvat je razkrila, kje je dopustovala in namignila na Grčijo. Srbski košarkar Nikola Jokić je objavil več družinskih fotografij, tudi s soprogo Natalijo, Peter Kauzer pa je za rojstni dan čestital svoji hčerki. Oglasila sta se tudi metalec diska Kristjan Čeh in njegova partnerka Anna Maria Orel, potem ko si je Čeh pripisal novo zmago.

Matjaž Kek FOTO: Zajem zaslona

NZS @nzs_si

Danes svoj 63. rojstni dan praznuje selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek! Vse najboljše, selektor! #SrceBije

Anita Horvat FOTO: Zajem zaslona

Anita Horvat @anitaahorvat

Vse najboljše zame! #Grčija

Nikola Jokić FOTO: Instagram

Nikola Jokić @jokicnikolaofficial

Prava ljubezen.

Peter Kauzer FOTO: Zajem zaslona

Peter Kauzer @peterkauzer

Hvala, ker si ... bodi kar si. Vse najboljše, princeska moja.

Anna Maria Orel FOTO: Zajem zaslona