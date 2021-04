Kdo je bil kapetan risov ob prvi uvrstitvi med elito?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilne rešitve kviza (10. 4.):



1. C) 11:1; 2. B) Iran; 3. C) Filipid.

1. Pred natanko 20 leti se je na današnji dan v Ljubljani začelo svetovno prvenstvo skupine B v hokeju, ki bo za Slovenijo ostalo v prav posebnem spominu, saj so si risi prvič v zgodovini na tem tekmovanju priborili uvrstitev v elitni razred. Najstarejši pri moštvu je bil, kdo pa je bil takrat kapetan slovenske izbrane vrste?2. Že v nekaterih prejšnjih izvedbah kviza smo ugotavljali, da je bila interna konkurenca v alpskem smučanju nekoč pri nas na višji ravni kot danes. Pred 30 leti je denimoblestela na mladinskem svetovnem prvenstvu v Geilu na Norveškem in se vrnila domov z zlato in s srebrno kolajno. V katerih dveh disciplinah ju je osvojila?3. Prav na današnji dan leta 1900 je pet držav ustanovilo Mednarodno kolesarko združenje, ki je kajpak ob zadnjih podvigihše posebej pogosto omenjamo. Dežele ustanoviteljice glede na kolesarsko poslanstvo niso presenetljive – Belgija, Francija, Italija, Švica. Katera je bila tista peta?