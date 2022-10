Kdo je bil ob Tini Maze na vrhu stopničk?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori zadnjega kviza (15. 10.): 1. B) Jürgen Schult; 2. A) El Hadji Diouf; 3. A) Jaromir Jagr.

1. Ob prihajajočem uvodu v sezono svetovnega pokala alpskega smučanja misli uhajajo v zgodovino in prav poseben razplet premiernega ženskega veleslaloma pred natanko 20 leti. Takrat je bila na najvišji stopnički 19-letna Tina Maze, naša najboljša smučarka doslej. Zanimivost tekme je bila, da si je Črnjanka razdelila zmago z dvema tekmovalkama – kdo sta bili ob njej?

A) Anja Pärson, Sonja Nef

B) Janica Kostelić, Michaela Dorfmeister

C) Andrine Flemmen, Nicole Hosp

2. Nogometna Slovenija je precej pozornosti v zadnjih dneh namenila derbiju Olimpije in Maribora. Zmaji so bili za razred boljši, zmagali pa prav ob koncu le z 1:0. Podobno pa je bilo pred 10 leti v Ljudskem vrtu, ko so vijolični pod vodstvom trenerja Darka Milaniča povsem prevladovali, točk pa se razveselili šele z golom v zadnji minuti. Kdo ga je zabil?

A) Agim Ibraimi

B) Robert Berić

C) Marcos Tavares

3. Oktober 2002 je v lepi luči ohranila naša teniška igralka Maja Matevžič. Takrat je namreč osvojila svoj prvi turnir WTA. V Nacionalnem teniškem centru v Bratislavi je v velikem finalu ugnala Čehinjo Iveto Benešovo. Koliko je znašala v ameriških dolarjih nagrada za zmago?