Kdo je bil prvi, ki je ugnal jeklenega Ptujčana?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (24. t. m.): 1. A) Jure Košir; 2. C) Murajca Pajič; 3. C) Lewis Hamilton.

1. Na današnji dan pred šestimi leti je najboljši slovenski boksar Dejan Zavec še štiridesetič stopil v profesionalni ring in pri 40 letih na Floridi prekrižal rokavice s Kubancem Erislandyjem Laro. V dvoboju supervelterske kategorije je zdržal do tretje runde in po četrtem porazu naznanil konec kariere z besedami: »Telo borcu pove, kdaj pride čas.« Kdo je bil prvi med poklicnimi boksarji, ki je premagal Ptujčana?

A) Andre Berto

B) Keith Thurman

C) Rafal Jackiewicz

2. 27. november 1992 je bil poseben dan za Manchester United. Med njegove nogometaše je prestopil 26-letni posebnež Eric Cantona, ki je pred tem deset mesecev igral za Leeds in osvojil naslov angleškega prvaka. Po selitvi se Francoz ni oziral, da je oblekel dres moštva, ki ga navijači Leedsa sovražijo, in v petih sezonah pri Unitedu je osvojil še štiri ligaške lovorike. V kateri sezoni mu je spodletelo?

A) 1992/93

B) 1994/95

C) 1996/97

3. Dve leti sta minili, odkar je Rokometna zveza Slovenije prekinila sodelovanje z Veselinom Vujovićem. Črnogorec je bil selektor moške reprezentance od maja leta 2015, največji uspeh pa je dosegel s tretjim mestom na SP 2017. Vujović je bil v mladih letih odličen rokometaš, z Jugoslavijo je osvojil zlati kolajni na OI 1984 in SP 1986, kot prvi je bil tudi uradno izbran za najboljšega na svetu. Katerega leta?