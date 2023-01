Kdo je bila najbližje Mikaeli Shiffrin v slalomskem seštevku 2013?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (31. 1.): 1. C) Paragvaju; 2. B) Slavko Kotnik; 3. A) Leon Štukelj.

1. Pred natanko desetimi leti so alpske smučarke pripravile spektakel na slalomski tekmi svetovnega pokala v Zagrebu. Slovenski navijači so bili razočarani zaradi odstopa Tine Maze, bili pa so priče zmage 17-letne Mikaele Shiffrin, ki je že poltretji mesec pozneje osvojila mali kristalni globus. Kdo je zasedla drugo slalomsko mesto v sezoni?

A) Tanja Poutiainen

B) Tina Maze

C) Frida Hansdotter

2. Na današnji dan leta 2004 slovenski ljubitelji smučarskih skokov niso mogli verjeti svojim očem. Peter Žonta je pripravil senzacijo na tekmi novoletne turneje v Innsbrucku in se z daleč najdaljšim skokom druge serije prebil z osmega mesta do edine zmage v svetovnem pokalu v karieri. Na zmagovalni oder se je povzpel še enkrat, kje je zasedel drugo mesto?

A) V Bischofshofnu 2004

B) V Libercu 2005

C) V Titisee-Neustadtu 2006

3. 4. januarja 2000 je ameriški poslovnež Mark Cuban postal večinski lastnik moštva Dallas Mavericks, Rossu Perotu ml. je odštel 285 milijonov dolarjev. Danes je klub vreden 3,3 milijarde in je s finančnega vidika osmi v ligi NBA. Na zadnji preglednici revije Forbes je najdražja košarkarska franšiza ovrednotena na 7 milijard dolarjev, katera?