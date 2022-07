Kdo je delal družbo Bassinu in Oblaku v znamenitem športnem tercetu?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Rešitve iz prejšnjega kviza (2. 7.): 1. B) Grčija; 2. A) Zaradi poškodbe; 3. B) Jimmyja Connorsa.

1. Na današnji dan leta 1944 se je rodil legendarni košarkar Borut Bassin, ki je umrl 15. junija letos. S 178 cm je blestel v vlogi branilca, njegova igra je bila privlačna in učinkovita, zato je že z 19 leti debitiral v jugoslovanski reprezentanci, s katero je osvojil tri kolajne na EP in SP. Bil je tudi član znamenite druščine ljubljanskih športnih mušketirjev, v kateri sta bila še Brane Oblak in ...

A) Tone Gale

B) Ivo Daneu

C) Miro Cerar

2. 6. julija 2002 je bil pomemben dan za slovito teniško družino Williams, o kateri so posneli film Kralj Richard. Pred 20 leti sta se sestri Serena in Venus prvič pomerili med seboj v finalu turnirja v Wimbledonu. S 7:6, 6:3 je bil uspešna Serena in s svojim prvim zmagoslavjem v Londonu vrgla s prestola Venus, ki je bila prva v letih 2000 in 2001. Koga je Serena prekosila v polfinalu 2002?

A) Justine Henin

B) Amelie Mauresmo

C) Danielo Hantuchovo

3. Pred okroglimi 110 leti se je Američan Donald Lippincott na OI v Stockholmu vpisal v zgodovino s prvim uradno priznanim svetovnim rekordom v teku na 100 metrov. V predtekmovanju je dosegel čas 10,6 sekunde. V finalu je osvojil bronasto kolajno z 10,9, njegov rekord pa je ostal dolgo v veljavi. Po osmih letih se je z njim izenačil rojak Jackson Scholz. Koliko znaša zdajšnji rekord Usaina Bolta?