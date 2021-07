Kdo je dosegel prvi koš za slovensko košarkarsko reprezentanco?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

1. A) 87 km; 2. B) Uroš Šerbec; 3. B) Šesto.

A) Jure Zdovc

B) Dušan Hauptman

C) Peter Vilfan

A) Rim 1960

B) München 1972

C) Moskva 1980

A) Do 63 kg

B) Do 73kg

C) Do 81 kg

1. Med veselim pričakovanjem slovenskih ljubiteljev košarke ob spremljanju olimpijskih iger v Tokiu so se starejši navijači spomnili tudi prvih korakov naše reprezentance. Pod vodstvom selektorjaje 20. maja 1992 odigrala predstavitveno tekmo z izjemno močno Hrvaško v Slovenskih Konjicah in izgubila s 74:93. Krstni koš za novosestavljeno izbrano vrsto je dosegel prvi kapetan moštva. Kdo?2.je s ponedeljkovim zlatom slalomom prinesel Sloveniji prvo olimpijsko kolajno med kanuisti; Andraž Vehovar (1996) in Peter Kauzer (2016) sta bila srebrna med kajakaši. Slalom na divjih vodah je sicer redno na sporedu OI od leta 1992, pred tem je bil sestavni del iger le enkrat, najbolje pa sta se takrat odrezalains 6. mestom med dvojci. Na katerih OI?3. Slovenski judo je dočakal prvo olimpijsko kolajno po zaslugi, ki je bila v Atenah tretja v kategoriji do 63 kg. Prvo odličje na velikih tekmovanjih pa je osvojil pred osmimi umrli, ki je bil leta 1969 tretji na evropskem prvenstvu v Oostendeju. Bil je tudi prvi slovenski olimpijec v judu, led je prebil na igrah v Münchnu leta 1972. V kateri kategoriji je osvojil bron na EP?