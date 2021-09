Kdo je igral med našimi klubi v alpski ligi pred 30 leti?

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (8. 9.)



1. C) Vlado Ščepanović; 2. C) 12, 26; 3. C) Dukla Trenčin

A) Jesenice, Olimpija

B) Bled, Jesenice, Olimpija

C) Celje, Jesenice, Olimpija

A) 1

B) 3

C) 5

A) Milan Žurman

B) Branko Šarenac

C) Zvonko Breber

1. Danes se bo začela alpska hokejska liga, spomini uhajajo v prvo sezono po osamosvojitvi, ko si je naš klubski hokej pred 30 leti, septembra 1991, začel utirati novo pot k mednarodni uveljavitvi. Dvignil se je zastor nad novim tekmovanjem v avstrijskem, italijanskem in slovenskem prostoru. Kdo od naših klubov je sodeloval v prvi sezoni alpske lige?2. September ponavadi pripada evropskemu prvenstvu v odbojki in tako kot zdaj je bilo tudi pred 10 leti. Takrat je bil šampionat na Dunaju, Slovenija je igrala vidno vlogo, ne pa še tako kot nazadnje na EP 2019, kjer je bila druga. Koliko tedanjih dunajskih reprezentantov je še zdaj v naši izbrani vrsti te dni v Ostravi?3. Natanko 35 let je naokrog, odkar so nogometaši Maribora nastopili v osmini finala jugoslovanskega pokala, kjer pa je bil takrat za njih kultni sarajevski klub Željezničar (ravno v teh dneh praznuje 100. obletnico) premočan. Zmagal je s 5:1, Radmilo Mihajlović, takrat vodilna »devetka« v SFRJ, je zadel trikrat. Kdo pa je bil strelec za vijolične?