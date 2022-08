Kdo je ob Dončiću najbolj pomagal Dragiću v uvodu eurobasketa 2017?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (27. 8.): 1. B) Ivan Tihon; 2. A) Denis Žvegelj; 3. A) Argentina.

1. Na današnji dan pred petimi leti se je v Izraelu, Romuniji, Turčiji in na Finskem začelo 40. EP za košarkarje. Slovenska reprezentanca je v skupinskem delu tekmovanja igrala v Helsinkih, 31. avgusta 2017 je bila njena prva ovira Poljska. Ob zmagi z 90:81 je bil najučinkovitejši Goran Dragić s 30 točkami, kdo je ob Luki Dončiću še prispeval 11 točk?

A) Gašper Vidmar

B) Klemen Prepelič

C) Anthony Randolph

2. Pred natanko 67 leti se je rodil nekdanji odlični ameriški tekač na 400 m z ovirami Edwin Moses. V lasti ima zlate kolajne z OI 1976 in 1984 ter SP 1983 in 1987, med leti 1977 in 1987 je dobil kar 107 zaporednih finalnih nastopov (skupno 122 tekov) in štirikrat izboljšal svetovni rekord. Njegovi dosežki so bili nedosegljivi 16 let, kdo ga je končno prekosil leta 1992?

A) Derrick Adkins

B) Winthrop Graham

C) Kevin Young

3. Danes mineva 53 let od smrti ameriškega boksarja Rockyja Marciana. V profesionalnem ringu je blestel v letih 1947 do 1955, v obdobju 1952-56 je bil svetovni prvak in se zapisal kot edini borec težke kategorije, ki je končal kariero neporažen; zmagal je v vseh 49 bojih, 43-krat z nokavtom. Predčasno je ugnal tudi Joeja Louisa. Umrl je pri 45 letih, kaj je bil vzrok?