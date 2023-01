Kdo si je skočil v lase z žičničarjem?

1. Prizadevni mariborski prireditelji, v zadnjih letih pogosto skupaj tudi s kranjskogorskimi, ohranjajo tekmovanje za zlato lisico sleherno zimo. Tako je bilo tudi pred 20 leti, ko je bila najboljša Slovenka Tina Maze. Najstnica je bila takrat v slalomu 7. Ena smučarka pa se je veselila tistega januarja 2003 pohorskih zmag tako v slalomu kot veleslalomu – katera?

A) Janica Kostelić

B) Anja Pärson

C) Nicole Hosp

2. Tako kot zdaj se je tudi pred 30 leti karavana alpskega smučanja pripravljala na svetovno prvenstvo. To je bilo takrat na Japonskem, posamezne reprezentance so določile kapetane, slovenski je bil Jure Košir. Tik pred odhodom v Azijo pa je odmeval pretep enega od smučarskih asov z žičničarjem v Veysonnazu. Kdo je bil to?

A) Paul Accola

B) Armin Bittner

C) Alberto Tomba

3. Ponavadi je v teh dneh v središču teniške pozornosti dogajanje v Melbournu, zanimivo pa je bilo konec januarja 1983, torej pred 40 leti, ko so bili objavljeni zaslužki teniških igralcev iz minule sezone. Že takrat je šlo za športno panogo visokih denarnih vsot, največ je takrat zaslužil Ivan Lendl – koliko (v milijonih evrov)?