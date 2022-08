Kimi Räikkönen nemudoma prepričal vse v novi ekipi

Finski zvezdnik Kimi Räikkönen, ki je po koncu lanske sezone sklenil svojo kariero v formuli 1, je znova sedel v dirkalnik. V sklopu priprav za skorajšnjo preizkušnjo ameriške serije Nascar v Watkins Glenu je preizkusil avtomobil chevrolet camaro ZL1 1LE moštva Trackhouse Racing, čigar solastnik je znani glasbenik Armando Christian »Pitbull« Pérez.

Nad tem, kar je »ledeni Finec« pokazal na testiranju, so bili v ekipi navdušeni. »Za Räikkönena smo pripravili celoten pripravljalni protokol, ki je kar obsežen. Ob tem, ko je spoznaval avtomobil, smo mu razložili tudi vsa pravila in zakonitosti dirk v seriji Nascar. Pojasnili smo mu, kako najbolje izkoristiti gume v kvalifikacijah, kako odpeljati dirko brez kazni, predstavili smo mu tudi politiko postankov v boksih, da potem ne bo drame. Kimi je bil izjemno osredotočen na svoje naloge,« je razkril Justin Marks, (so)lastnik moštva Trackhouse Racing.

Räikkönen, ki se je učil tudi s pomočjo simulatorja (v formuli 1 se ga je izogibal kakor hudič križa), se je hitro prilagodil z novim dirkalnikom in pokazal, da še ni za staro šaro. »Za volanom je bil od vsega začetka zelo agresiven in hiter. V ekipi nas je takoj prepričal. Verjamem, da je nared za dirko v Watkins Glenu. Sem optimističen in imam velika pričakovanja,« je Marks še dejal o 42-letnem Fincu, zadnjem Ferrarijevem svetovnem prvaku v formuli 1 (2007).