Kje je zablestel z lovoriko Damir Dugonjić?

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (11. 6.): 1. A) Dustin Brown; 2. B) Teofilo Cubillas; 3. B) Dragan Tarlač.

1. Tako kot se zdaj bližajo sredozemske igre, je bil ta dogodek na sporedu tudi v vročem juniju pred 25 leti. Igre je gostil Bari na jugu Italije, že uvodni konec tedna se je razpletal z odmevnimi dosežki naših športnikov in med njimi tudi veslačev, ki so osvojili dve kolajni: Iztok Čop je postal zlat, katero mesto pa je osvojil naš četverec v postavi Denis Žvegelj, Jani Klemenčič, Milan Janša in Sadik Mujkić?

A) 1.

B) 2.

C) 3.

2. Ob koncu tedna se bo v Budimpešti začelo svetovno prvenstvo v plavanju. Madžarska sicer slovi po prirejanju odmevnih tekmovanj v bazenu, tako je bilo tudi pred 10 leti, ko je imela evropsko prvenstvo, na katerem je s plavanjem za zlato kolajno zablestel naš Damir Dugonjić. Kje je bilo takrat to tekmovanje?

A) v Debrecenu

B) v Szegedu

C) v Budimpešti

3. Petnajst let je naokrog od zanimivega finala lige NBA, v katerem so San Antonio Spurs četrtič v zgodovini osvojili naslov. Zelo vidna vloga v sezoni je pripadla francoskemu asu pri prvakih Tonyju Parkerju. Katera trditev zanj ne drži?