Kje se je končala Vuelta – na štadionu Reala ali na trgu v Madridu?

1. Navdušenci nad kolesarstvom držijo pesti za nov podvig Primoža Rogliča na dirki po Španiji. Vuelta je pogosto zanimiva kot letos, posebej privlačna je bila pred dvajsetimi leti. Tedanjo 57. dirko je zaznamovalo praznovanje 100. obletnice madridskega Reala, organizatorji so se tega kluba spomnili tudi v zadnji etapi. Kje je bil leta 2002 cilj zadnje etape, 41,2 km dolge vožnje na kronometer?

A) na štadionu Santiago Bernabeu

B) v vadbenem središču Reala

C) na trgu Cibeles v Madridu

2. Današnji dan pred dvajsetimi leti je prinesel prvo tekmo slovenske nogometne reprezentance v kvalifikacijah za euro 2004 na Portugalskem. Slovenija je na legendarnem štadionu za Bežigradom zanesljivo strla odpor Malte, gostje pa so si v tekmi pred 8000 gledalci načeli mrežo kar sami z avtogolom. Kdo sta bila preostala strelca za visoko zmago čete Bojana Prašnikarja s 3:0?

A) Zlatko Zahović, Aleksander Knavs

B) Ermin Šiljak, Sebastjan Cimerotić

C) Nastja Čeh, Mile Aćimović

3. Slovenski košarkarji so skoraj točno pet let uradno najboljši košarkarji na stari celini. Eurobasket 2017 so končali z epsko zmago nad Srbijo v Istanbulu. Težko je deliti zasluge za zgodovinski podvig, bolje je pogledati v statistiko. Goran Dragić je bil najboljši strelec (povprečje 24,4) in podajalec (5,2) reprezentance na prvem dela turnirja v Helsinkih, kdo je zbral v tem delu šampionata največ skokov (7,2)?

A) Luka Dončić

B) Anthony Randolph

C) Gašper Vidmar