Kje v Sloveniji ni bilo vrhunske košarke?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (16. 11.): 1. A) z Jevgenijem Kafeljnikovom; 2. B) 7; 3. B) Vladan Matić.

1. Pred natanko 10 leti so izžrebali skupine za Eurobasket 2013, ki ga je gostila Slovenija. Spektakel v štirih slovenskih mestih je navzočim ostal v lepem spominu, naslova so se veselili Francozi, v dogodku pa so uživali tako domačini kot tudi številni obiskovalci iz tujine. Katerega mesta takrat pri žrebu ni bilo na seznamu prirediteljev?

A) Kopra

B) Jesenic

C) Maribora

2. Ob tem koncu tedna jeseniški hokejisti pod vodstvom trenerja Gabra Glaviča gostujejo v polfinalu evropskega pokala v Walesu. Pred 35 leti pa so igrali v tedanjem pokalu prvakov v Vareseju ij se na turnirju pomerili s takrat najboljšim češkoslovaškim moštvom iz Pardubic (3:8; Šuvak 2, D. Horvat). Kateri od slovitih hokejistov te dežele je takrat nosil dres Pardubic?

A) Jaromir Jagr

B) Vladimir Ružička

C) Dominik Hašek

3. V pričakovanju jutrišnjega finala na sklepnem turnirju teniške sezone ATP spomini uhajajo k turnirju pred 30 leti, ko so igrali Boris Becker, Stefan Edberg, Goran Ivanišević in drugi. Zadnje lovorike v sezoni se je veselil Becker, kje pa je bil takrat turnir, ki ga letos prireja Torino?