Klara Lukan spet hitrejša od slovenskega rekorda

»Kenijke so me s stalnimi menjavami ritma pošteno utrudile«

Slovenska atletinja Klara Lukan je na mitingu v francoskem Montreuilu v torek zvečerosvojila 11. mesto in s časom 15:23,90 za dobrih 10 sekund popravila svoj. Zmagala je z rekordom mitinga (14:52,06) Kenijka Beatrice Chebet.»Tekma je bila zelo zahtevna, saj so me kenijske tekačice v ospredju s stalnimi menjavami ritma pošteno utrudile že na polovici nastopa. Tudi start tekme je bil zelo pozen in ob tako pozni uri je res težko ostati osredotočen in iz sebe iztisniti maksimum. Sem pa zadovoljna, ker iz teka v tek napredujem in sem prepričana, da lahko tečem še hitreje,« je pojasnila Lukanova, ki bo konec tega tedna nastopila naiz Burkine Faso pa je v troskoku postavil najboljši izid sezone na svetu. Bronastemu na svetovnem prvenstvu 2019 so v troskoku namerili 17,67 m. To je sicer še precej oddaljeno od svetovnega rekorda, ki ga je Britanecs postavil 7. avgusta 1995, ko je slavil z 18,29 m.