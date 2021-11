Kljub ogromnemu zanimanju v sezoni 2022 največ šest šprinterskih dirk

Po tem, ko je v karavani zavladalo ogromno zanimanje za prirejanje tako imenovanih šprinterskih dirk, jih bo v prihodnji sezoni na sporedu največ šest, je potrdil prvi mož tekmovanja Ross Brawn. Koledar sezone 2022 bo že tako rekorden s kar 23 dirkami, v tekoči sezoni pa so v Silverstonu, Monzi in Interlagosu preizkusili nov format dirkaškega konca tedna s petkovimi prostimi treningi in kvalifikacijami ter sobotno 100-kilometrsko dirko, ki služi za razdelitev štartnih položajev pred nedeljsko dirko. Prvi trije dirkači iz šprinterske preizkušnje so dobili po tri, dve oziroma eno točko, možno pa je, da bodo za sobotni uspeh v novi sezoni nagrajevali več posameznikov, je tudi povedal Brawn.

»Ustno smo se dogovorili z ekipami, da razmišljamo o šestih tovrstnih dogodkih v prihodnjem letu. Menimo, da bi morali narediti nekaj korakov naprej, a ne radikalnih,« je med pogovorom z mediji prek video povezave dejal Brawn. Dodal je, da so previdni tudi zaradi prihajajočih sprememb na dirkalnikih in novih pravil, ki naj bi omogočila večje število prehitevanj. Pri F1 ne izključujejo, da bi šprinterske dirke v prihodnjih letih prevladale nad tradicionalnimi, med tistimi, kjer sprememb najverjetneje ne bo, pa je omenil VN Monaka. Pogovori z ekipami in vlagatelji se bodo zaključili po letošnji VN Brazilije.

»Prihajajo novi dirkalniki in vsi se morajo z njim spoprijateljiti ... Moramo videti, kakšen vpliv bo imel,« je opozoril Brawn, ki bo s sodelavci uvedel številne spremembe (tudi večje gume), s pomočjo katerih naj bi dirkanje postalo še vznemirljivejše. »Mislim, da je jasno, da bi si vsak promotor (organizator dirk, op. a.) želel imeti šprint. Veliko faktorjev je potrebno vzeti v obzir. Eden je, kako bi bile dirke razporejene skozi sezono. Verjetno si sezone ne bi želeli začeti tako (s šprintom, op. a.), verjetno pa tudi zaključiti ne. Lepo bi bilo, če bi bile razporejene po različnih tipih dirkališč. V Monaku pa bi bilo šprint verjetno najtežje prirediti ... A nikoli ne reci nikoli.«

Novo poglavje epskega dvoboja med svetovnim prvakom Lewisom Hamiltonom (Mercedes) in Maxom Verstappnom (Red Bull) sledi ta konec tedna v Ciudad de Mexicu: