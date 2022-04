Koliko sta zaslužila Saša Vujačić in Marija Šarapova?

1. Danes praznuje svoj 50. rojstni dan Inmaculada Concepcion Martinez Bernat, nekdanja teniška igralka Conchita Martinez. Nekoč odlična Španka se je v zadnjem obdobju uveljavila kot uspešna trenerka španske teniške igralke Garbiñe Muguruza, ki jo je popeljala do zmage v Wimbledonu 2017, lani je celo prejela priznanje za teniško trenerko leta, potem ko je Muguruza osvojila tri turnirje. Conchita Martinez je bila trofejna tudi na igrišču. Leta 1994 je denimo postala prva Španka z zmago v Wimbledonu. Koga je ugnala v finalu?

A) Steffi Graf

B) Martino Navratilovo

C) Moniko Seles

2. Natančno pred desetimi leti je prišlo do spremembe upravljanja s slovenskim nogometnim prvenstvom. Člani izvršnega odbora Nogometne zveze so soglasno sprejeli sklep, da 1. SNL izpod Združenja 1. SNL znova preide pod okrilje NZS. Združenje je namreč poslovalo z izgubo in si nakopičilo dolgove, zato je tedanji predsednik NZS Aleksander Čeferin članom IO predlagal vrnitev lige pod dežnik NZS, kar se je izkazalo za uspešno potezo, 1. SNL je dobila tudi generalnega sponzorja. Kdo je to sezono končal na vrhu lige?

A) Olimpija

B) Maribor

C) Koper

3. V tem času pred desetimi leti sta načrtovala poroko za 10. november ruska teniška zvezdnica Marija Šarapova in slovenski košarkar v ligi NBA Saša Vujačić. Šarapova ni želela razkošne poroke: »Gledala sem poroko princa Williama in Kate v Angliji. Bila je veličastna, všeč mi je bila tudi Katina obleka. A moja poroka bo veliko manjša, nobenega svetovalca ne potrebujem zanjo.« Šarapova in Vujačić sta konec avgusta razdrla zaroko in se razšla. Koliko sta Marija in Saša zaslužila v njunih karierah v tenisu in ligi NBA (v milijonih dolarjev)?

A) Šarapova 55, Vujačić 15

B) Šarapova 39, Vujačić 22

C) Šarapova 45, Vujačić 40