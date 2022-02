Koliko točk je imela na računu Tina Maze pred desetimi leti?

1. Natančno pred desetimi leti je Andrea Massi, šef ekipe Tine Maze, napovedal, da bodo s Smučarsko zvezo Slovenije sodelovali do konca sezone 2011/12 in da bo Tina nato spet tekmovala samostojno. Massi je predsedniku SZS Tomažu Lovšetu predlagal, da bi Tina tekmovala za Slovenijo, od SZS ne bi za to prejela nič, toda do SZS ne bi imela obveznosti. Odlična koroška smučarka, pozneje olimpijska zmagovalka v veleslalomu in smuku, se je tedaj borila za veliki kristalni globus z Lindsey Vonn in Mario Riesch. Koliko točk so imele na računu 9. februarja?

A) Vonn 1350, Maze 868, Riesch 796

B) Vonn 1130, Maze 1010, Riesch 900

C) Vonn 955, Maze 935, Riesch 911

2. Druga februarska sreda prinaša – z zaostalo tekmo v Ljubljani – nadaljevanje slovenskega nogometnega prvenstva. Sezona je izjemno izenačena, vsaj na papirju se obeta nepredvidljiv boj za prvaka. V najboljšem položaju so trije klubi: Mariborčane (39) in Koprčane (38) loči le točka, Ljubljančani so jih z dvema tekmama manj zbrali 31. Pred desetimi leti ni bilo tako izenačeno, naslov prvaka so s prednostjo 20 točk pred Olimpijo osvojili Mariborčani. Kakšna razlika med kluboma je zevala po 20. kolu?

A) Maribor 44, Olimpija 36

B) Maribor 46, Olimpija 34

C) Maribor 50, Olimpija 32

3. Nogometni klub Real Madrid je ustvaril v poslovnem letu 2020/21 653 milijonov evrov prihodkov, kar je je manj od prejšnjega poslovnega leta, ko so Madridčani ustvarili 715 milijonov. Prav Real je v tem stoletju bil srdito bitko z Manchester Unitedom za naziv nogometnega kluba z največ prihodki. Njegovi prihodki so se stalno vzpenjali, kar razkriva primerjava s prihodki, ki so jih pred 15 leti objavili v publikaciji Deloitte Football Money League. Tedaj je med vsemi klubi kotiral na vrhu prav Real. Koliko prihodkov so ustvarili Madridčani v sezoni 2005/06?

A) 292 milijonov €

B) 392 milijonov €

C) 492 milijonov €