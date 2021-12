Komu se bo v Madonni prikazala madona?

Kaj prinaša novi teden navdušencem nad športom? Tudi v tem tednu se bo športno več ali manj vse sukalo okoli zime, spored je pester in bogat. Danes bodo najboljši alpski smučarji v Alti Badii na progi Gran Risa po nedeljskem opravili še drugi veleslalom za točke svetovnega pokala. Torej pozornost na 10. uro (prvi tek) in 13.30, takrat bo drugi tek. Začenjata se tudi zaključna turnirja slovenskega pokala v odbojki. Najprej sta v Ljubljani na vrsti polfinali za dekleta, Nova KBM Branik – SIP Šempeter (16) in Calcit Volley – Krim (19).

Znova težko za Olimpijo

V torek bodo alpinke odvozile uvodnega od dveh veleslalomov v Courchevelu (10. in 13.30). Košarkarji Cedevite Olimpije bodo vnovič v ognju in na težki preizkušnji, v 8. kolu evropskega pokala se bodo ob 20.45 pomerili z Valencio v njeni dvorani. Ljubljančani zmage v tem tekmovanju ne poznajo že vse od 27. oktobra. Odbojkarice bodo v dvorani Tivoli ob 20.30 odigrale finalni dvoboj za pokalni naslov, pred tem bosta še polfinalna obračuna za moške, ACH Volley – Salonit Anhovo (14) in Calcit Volley – Merkur Maribor (17). Na ledu pa bodo SIJ Acroni Jesenice ob 20.30 v okviru alpske lige gostovale v Meranu.

Slalomski večer

Tudi sredin dan, 22. decembra, bo v božičnem razpoloženju okrašen s snežinkami. V Courchevelu bo še drugi veleslalom za ženske, ob istih urah kot dan prej. Moški se bodo pod umetno svetlobo merili na slalomu v Madonni di Campiglio, uvod bodo začeli ob 17.45, zima v večernih odtenkih bo pokazala svojo moč v drugem teku ob 20.45. V Ljubljani bo ob 20.30 finale slovenskega pokala za odbojkarje. Dallas Luke Dončića v rednem delu lige NBA ob 2.30 v noči na sredo gostil volkove iz Minnesote. Ne, nismo pozabili na nogomet, sreda v španski ligi prinaša ob 21.30 denimo vroči obračun med Baski iz Athletic Bilbaa in Kastiljci iz Real Madrida.

Alen Šket je bil v minuli sezoni z Mariborčani državni prvak, v tem tednu bo lovil novo lovoriko z ljubljanskim ACH. FOTO: ACH Volley

Led ima svojo moč

Nogometne zelenice so zelenice, za led pa se ve, da ni le za v kozarec s pijačo. V četrtek, 23. decembra, tako hokejski železarji v alpskoligaškem tekmovanju (20.30) gostujejo v Asiagu. V noči na četrtek, ob 4. uri, pa bodo Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja v ligi NHL imeli za cilj doseči zmago proti naftarjem iz Edmontona.

Kockanje v Las Vegasu

Petek, 24. december, bo že napol (ali pa kar že večinoma?) prazničen. Športno bodo tekmovali, vsaj z večjimi ligami, le onkraj velike luže. V noči na peti dan tedna bo ob 2.30 Dallas izzval zadnje prvake iz Milwaukeeja, pol ure kasneje gre Denver z Vlatkom Čančarjem v boj s Charlottom. V ligi NHL kralje s slovenskim zvezdnikom čaka soočenje (ob 4. uri) z zlatimi vitezi iz Las Vegasa. Ne le zaradi Las Vegasa, tako ali tako se bo zaradi interesa zmage hazardiralo.

Božični počitek

Božič na sobotni dan bo čas, ko si bodo vsi malce oddahnili, zaužili nekaj svežega zimskega zraka in večji del počivali. Tudi športno, v soboto ni napovedanih večjih tekmovalnih dogodkov.

Cedevita Olimpija je v nizu petih porazov v evropskem pokalu, zmage ne pozna že vse od 27. oktobra

Rokometaši za EP

V nedeljo, 26. decembra, pa veselo na delo. Najprej kar zadeva domače loge, slovenska rokometna reprezentanca se bo popoldne v Zrečah namreč zbrala na začetku priprav za evropsko prvenstvo, to bo v drugi polovici januarja na Madžarskem in Slovaškem. Spomnimo, Slovenija se bo v skupinskem delu v Debrecenu najprej merila z Dansko, Severno Makedonijo in Črno goro. V košarkarski ligi ABA ob 17. uri v tekmi 13. kola Krka sprejema Igokeo, v razširjeni avstrijski ligi zeleno-beli hokejisti gostujejo pri Pustertalu, dvoboj se bo začel ob 18. uri. V goste gre tudi Dallas s košarkarskim virtuozom Luko Dončićem, v noči na nedeljo ob 4.30 jih čakajo džezisti Utaha.