Konec sage, šampion ostaja pri srebrnih puščicah vsaj še leto

Mercedes že vrsto let dominira v formuli 1. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Rekorder po zmagah in naslovih

Britanski dirkač formule enaje uradno podpisal novo pogodbo z Mercedesom, s katerim je osvojil šest naslovov svetovnega prvaka. Šestintridesetletni zvezdnik dirkaškega športa bo del Mercedesove garaže ostal vsaj do konca sezone 2021.S tem je končana zelo dolga saga glede podpisa nove pogodbe, ki se je vlekla vse od začetka lanske sezone. »Moštvo Mercedes-AMG Petronas lahko z veseljem sporoči, da bosta svetovni prvak in najboljši konstruktor sodelovala tudi v letu 2021,« so zapisali v izjavi za javnost.Hamilton je bil od 31. decembra brez pogodbe, v medijih pa se je večkrat ugibalo o razlogih za odlašanje podpisa nove. Na koncu sta se strani sporazumeli zgolj za eno sezono. Po sezoni 2021 bo namreč v karavani F1 zavel svež veter s številnimi novimi pravili, kar utegne premešati karte med ekipami.Svetovni prvak je pri Mercedesu od sezone 2013, a podpisuje krajše pogodbe. Zadnjo je tako sklenil za dve leti leta 2018. Britanec je v karieri zmagal na 95 velikih nagradah, s čimer je v minuli sezoni izboljšal rekord legendarnega Nemca(91). S sedmimi naslovi se je na večni lestvici izenačil z nesrečnim nemškim dirkačem. Z McLarnom je bil svetovni prvak leta 2008, z Mercedesom pa v letih 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 in 2020.Nova sezona F1 se bo začela v Bahrajnu 28. marca.