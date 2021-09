Korošci z vsemi častmi pričakali srebrnega Urnauta

Tinetu Urnautu in Klemnu Čebulju, članoma odbojkarske reprezentance, ki je na nedavnem evropskem prvenstvu osvojila srebrno medaljo, so v sredo na Ravnah na Koroškem, od koder prihajata, pripravili prisrčen sprejem. Udeležil se ga je Urnaut, ki je dejal, da so občutki danes pravzaprav boljši od tistih po finalu. Kakšnih 400 ljudi se je pozno popoldne zbralo ob ravenskem športnem parku, kjer so pod vodnim slavolokom v izvedbi gasilcev pričakali Urnauta, medtem ko je Čebulj zbrane pozdravil prek video nagovora, saj je zaradi klubskih obveznosti ostal na Poljskem.



Urnaut, ki ga je množica na Ravnah pozdravila tudi pred dvema letoma po prav tako s srebrnim odličjem zaključenem prejšnjem evropskem prvenstvu, je dejal, da je bilo letošnje prvenstvo še težje kot ostala, saj niso vedeli, kaj lahko pričakujejo.



»Vse, kar se je dogajalo na prvenstvu, je bila šola, stopnjevali smo formo,« je zbranim dejal Urnaut. Tekmo s Poljaki, za katere pravi, da radi provocirajo, je opisal kot fantastično, mogoče eno boljših in lepših, kar se jih je igralo na evropskih prvenstvih. Tudi za finalno tekmo je dejal, da so jo ne glede na celoten položaj odigrali na zelo visoki ravni.

Zaradi odziva ljudi mu je zdaj že lažje

Tinetu in Klemnu je v imenu vseh čestital in jima poklon izrekel župan občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen.



»Če Sloveniji pomeni ta srebrna medalja veliko, nam pomeni dvakrat več,« je dejal Rožen in Tinetu javno podporo izrekel ob uspehih in neuspehih. »Dviguješ nam samozavest, ne samo kot športnikom, tudi kot ljudem, ko si človek, ki je iz naše lokalne skupnosti uspel, ko si eden najboljših odbojkarjev Evrope, najboljših odbojkarjev sveta. Z veseljem navijamo nate,« je dejal Rožen, z aplavzom pa so to podprli tudi navijači.



Čestitke in zahvale odbojkarjem so izrekli tudi drugi predstavniki iz lokalnega športnega in gospodarskega področja, prav tako so svoje občutke ob uspehih sinov delili starša Tineta Urnauta, Adi in Anita Urnaut, in mama Klemna Čebulja, Janja Čebulj. Tine je kar nekaj otrok in drugih razveselil s podpisanimi odbojkarskimi žogami, ki jih je za obiskovalce pripravila občina, opravil vrsto fotografiranj in bil v družbi domačih navijačev zelo dobro razpoložen.



V izjavi novinarjem je dejal, da so danes občutki dosti boljši kot po finalni tekmi.



»Takrat je sigurno razočaranje, ko pa vidiš, kako ljudje spremljajo tak uspeh in to, kar se je dogajalo, ti je pa v bistvu dosti lažje, ko vidiš, da si ne glede na to, da nisi dosegel točno tistega, kar si si zaželel, vseeno naredil velik uspeh. Takšni sprejemi te še dvignejo in ti pokažejo, da je rezultat, ki smo ga naredili, res vrhunski,« je dejal Tine Uranut.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: