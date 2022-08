Kožul in Hribar v glavni del žreba

Slovenska namiznoteniška igralca Deni Kožul in Peter Hribar sta se uvrstila v glavni del žreba na evropskem prvenstvu v Münchnu. V ženski konkurenci je to v ponedeljek uspelo Ani Tofant, po današnjih obračunih pa popravna izpita v dodatnih kvalifikacijah čakata Tilna Cvetka in Katarino Stražar. Izpadla je Sara Tokić. Kožul je z današnjo zmago s 3:0 (6, 7, 4) proti Iviku Nielsnu z Grenlandije potrdil prvo mesto v predtekmovalni skupini 15. S tem je napredoval v glavni del žreba, ki se bo tako v moški kot ženski konkurenci začel v sredo.

Preboj med 64 najboljših je uspel tudi Hribarju, ki je danes sicer izgubil proti Švicarju Loicu Stollu z 1:3 (-10, -10, 12, -7), a imel ob zmagi in porazu v skupini 5 boljši izkupiček po osvojenih točkah od obeh tekmecev. V skupini je igral tudi Poljak Maciej Kubik. Cvetko pa bo imel še eno priložnosti, da se uvrsti v glavni del tekmovanja. Danes je tesno s 3:2 (-9, 11, -7, 9, 6) ugnal Izraelca Tala Israelija in si zagotovil drugo mesto v predtekmovalni skupini 10, tako da ga že danes čaka prvi od dveh krogov v dodatnih kvalifikacijah.

V drugi krog (v prvem bo prosta) dodatnih kvalifikacij za glavni del ženskega žreba pa se je uvrstila Katarina Stražar, ki je s 3:0 (4, 10, 5) ugnala Latvijko Sabino Musajeva in osvojila drugo mesto v skupini 17. V ženski konkurenci je brez možnosti za glavni del ostala Sara Tokić, ki je tudi drugi dvoboj v predtekmovalni skupini 1 izgubila. Tesno je bila boljša Portugalka Matilde Pinto s 3:2 (10, 5, -6, -6, -11).